Apple korrigiert wie erwartet

Aus Sicht der Charttechnik sind weitere Kursverluste jedoch nicht ausgeschlossen. So könnte die Aktie noch bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie zur Marke von 265,00 US-Dollar zurückfallen. Dort sehen Analysten wichtige Unterstützungszonen, an denen sich der Kurs stabilisieren und ein neuer Aufwärtstrend entwickeln könnte.

Nach ihrem Rekordhoch von 317,40 US-Dollar Anfang Juni haben viele Anleger Gewinne mitgenommen. In der Folge ging die Aktie in eine Phase der Konsolidierung über, also in eine vorübergehende Schwächephase nach zuvor starken Kursanstiegen. Zunächst fiel der Kurs bis an den 50-Tage-Durchschnitt, in der zweiten Wochenhälfte erreichte die Aktie dann den niedrigsten Stand seit Anfang Mai.

Langfristig bleibt das positive Szenario bestehen. Als mögliches Kursziel wird weiterhin ein Anstieg auf 362,47 US-Dollar genannt. Sollte die Aktie jedoch unerwartet wieder in ihren früheren Abwärtstrend zurückfallen, wären auch deutlichere Verluste denkbar. In diesem Fall könnte der Kurs bis auf 237,23 US-Dollar sinken.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 265,00 US-Dollar

Kursziele : 290,16 und 317,40 US-Dollar

Renditechance via DN0AHR : 285 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0AHR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,30 - 1,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 259,9573 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 259,9573 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 274,34 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 317,40 US-Dollar Hebel: 18,43 Kurschance: + 285 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2QGN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,26 - 3,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 311,4499 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 311,4499 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 274,34 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,37 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.