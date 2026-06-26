BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Diageo von 2230 auf 2223 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Javier Gonzalez Lastra erwartet am 6. August gemeinsam mit der Geschäftsjahresbilanz mehr Klarheit in puncto künftige Strategie des Spirituosenkonzerns unter dem neuen Chef Dave Lewis. Er diskutierte in seinem Ausblick vom Donnerstag die vermutlichen Kernfragen der Anleger hinsichtlich Evolution oder Revolution./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 18,25EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Javier Gonzalez Lastra

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,23

Kursziel alt: 22,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar