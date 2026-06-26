Silber, Northern Dynasty Minerals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Bodo Marks - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Adelayde Exploration Incorporation
|💬
|📰
|🥈
|Quantum X Labs
|💬
|📰
|🥉
|BRANICKS Group
|💬
|📰
|Marvell Technology
|💬
|📰
|AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
|💬
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|SK hynix
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Silber
|79
|💬
|📰
|🥈
|Rheinmetall
|77
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|63
|💬
|📰
|Bayer
|46
|💬
|📰
|Gerresheimer
|42
|💬
|📰
|Borussia Dortmund
|42
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Northern Dynasty Minerals
|+7,38 %
|💬
|📰
|🥈
|UmweltBank
|+4,97 %
|💬
|📰
|🥉
|Shimano
|+3,29 %
|💬
|📰
|🟥
|ON Semiconductor
|-8,27 %
|💬
|📰
|🟥
|Sunny Optical Technology (Group)
|-13,28 %
|💬
|📰
|🟥
|Zalando
|-14,63 %
|💬
|📰
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Adelayde Exploration Incorporation
Wochenperformance: -27,37 %
Wochenperformance: -27,37 %
Platz 1
Quantum X Labs
Wochenperformance: -11,93 %
Wochenperformance: -11,93 %
Platz 2
BRANICKS Group
Wochenperformance: +12,04 %
Wochenperformance: +12,04 %
Platz 3
Marvell Technology
Wochenperformance: -12,97 %
Wochenperformance: -12,97 %
Platz 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Wochenperformance: -19,03 %
Wochenperformance: -19,03 %
Platz 5
SK hynix
Wochenperformance: -1,28 %
Wochenperformance: -1,28 %
Platz 6
Silber
Wochenperformance: -8,90 %
Wochenperformance: -8,90 %
Platz 7
Rheinmetall
Wochenperformance: -18,97 %
Wochenperformance: -18,97 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -12,60 %
Wochenperformance: -12,60 %
Platz 9
Bayer
Wochenperformance: +25,72 %
Wochenperformance: +25,72 %
Platz 10
Gerresheimer
Wochenperformance: +1,39 %
Wochenperformance: +1,39 %
Platz 11
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -3,12 %
Wochenperformance: -3,12 %
Platz 12
Northern Dynasty Minerals
Wochenperformance: -6,74 %
Wochenperformance: -6,74 %
Platz 13
UmweltBank
Wochenperformance: -3,05 %
Wochenperformance: -3,05 %
Platz 14
Shimano
Wochenperformance: +2,90 %
Wochenperformance: +2,90 %
Platz 15
ON Semiconductor
Wochenperformance: -11,18 %
Wochenperformance: -11,18 %
Platz 16
Sunny Optical Technology (Group)
Wochenperformance: -26,12 %
Wochenperformance: -26,12 %
Platz 17
Zalando
Wochenperformance: -13,19 %
Wochenperformance: -13,19 %
Platz 18
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