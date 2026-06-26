Bärenattacke Silber fällt auf 56,65 USD

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment überwiegend bearish. Kurs in 14 Tagen ca. 121 USD auf 56 USD (-≈54%). Diskussionen um ein weiteres Unterschreiten von 50 USD und mögliche technische Unterstützungen bei 50; Widerstände werden beachtet. Minenaktien gelten oft als Gegenposition. Externe Trigger (China-Handel, Futures-Liquidationen) werden genannt. Langfristig offen; kurzfristig anhaltender Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,72932USD. Heute, bei 56,65USD, wäre daraus ein Vermögen von 22.017,3USD geworden – ein Plus von +120,17 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

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Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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