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    Ölpreis fällt weiter

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    DAX vor tiefrotem Start, Asienbörsen crashen mit heftigen Tech-Verlusten

    Die Europabörsen stehen vor einem schwachen Start, belastet durch den Tech-Ausverkauf, der Asiens Börsen einbrechen lässt. Der Ölpreis fällt weiter, Bitcoin pendelt um 60.000 US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis fällt weiter - DAX vor tiefrotem Start, Asienbörsen crashen mit heftigen Tech-Verlusten
    Foto: picture alliance / dpa

    Der europäische Aktienmarkt steht vor einem tiefroten Handelsauftakt. Dem globalen Ausverkauf im Technologiesektor kann sich auch das deutsche Börsenbarometer nicht entziehen. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start indiziert der Broker IG den DAX rund 1,0 Prozent tiefer bei 24.780 Zählern. Damit droht dem deutschen Leitindex auf Wochensicht ein Minus von knapp einem Prozent, während die Marke von 25.000 Punkten erst einmal in weite Ferne rückt.

    Auch für den europäischen Auswahlindex Euro-Stoxx-50 und die weiteren Nachbarbörsen zeichnen sich deutliche Verluste ab. "Die KI-Sorgen sind zurück", sagt Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners und betont, dass die Risikoaversion im Markt rasant zunimmt: "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger."

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    Asien: Brutaler Ausverkauf reißt Märkte von Rekordständen

    An den asiatischen Handelsplätzen kam es in der Nacht zu einem regelrechten Beben, nachdem Investoren vor dem Wochenende im großen Stil Gewinne mitnahmen. Grund dafür sind massive Bedenken über die hohen Bewertungen und die immensen Infrastrukturkosten rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI).

    Der südkoreanische Kospi-Index erlebte einen historischen Einbruch und stürzte zeitweise um mehr als 8 Prozent ab. Titel von Samsung büßten 6,6 Prozent ein, für SK Hynix ging es 6,4 Prozent abwärts. Der Handel an der südkoreanischen Börse musste zeitweise für rund 20 Minuten komplett ausgesetzt werden.

    In Japan sackte der Nikkei 225 um 4,3 Prozent ein und fiel unter die Marke von 69.000 Zählern. Ein herber Rückschlag, nachdem die Indizes im laufenden Quartal noch historische Höchststände erklommen hatten. Der Hang Seng in Hongkong verlor 1,6 Prozent, während der festlandchinesische CSI 300 um 2,1 Prozent nachgab.

    Für schlechte Stimmung in der Techbranche sorgten Preiserhöhungen bei Apple (für iPads/MacBooks) und Microsoft (für Xbox-Konsolen), die auf explodierende Kosten bei Speicherchips und Komponenten hinweisen. Zudem stürzten die Aktien des Tech-Giganten SoftBank um 12 Prozent ab, nachdem Berichte laut wurden, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI seinen mit Spannung erwarteten IPO aufgrund der Marktvolatilität auf das nächste Jahr verschieben könnte.

    US-Börsen: Tech-Sektor taumelt – Futures sacken ab

    Nachdem die Wall Street bereits am Donnerstag den vierten Verlusttag in Folge für den S&P 500 und den Nasdaq verzeichnete, setzt sich die Talfahrt in den vorbörslichen US-Futures am Freitagmorgen nahtlos fort.

    Die US-Futures zeigen eine deutliche Verschärfung des Trends. Strategen warnen vor einer "neuen Phase der Volatilität", da der Markt nun die rasant veränderten Erwartungen an die US-Notenbank Fed einpreisen muss – ausgelöst durch heißer als erwartete PCE-Inflationsdaten, die sogar die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung schüren.

    Nasdaq 100 Future: -1,4%

    S&P 500 Future: -0,80%

    Dow Jones Future: -0,30%

    Rückblick des vergangenen Handelstages:

    Dow Jones: +0,14% (39.120 Punkte) – Hielt sich dank einer Rotation in Value-Sektoren wie Finanzen, Industrie und Gesundheit im Plus. Der S&P 500 verlor minimal auf 5.485 Punkte. Der Nasdaq Composite büßte 0,46 Prozent auf 19.760 Punkte ein, belastet von Verlusten bei Apple (-6%), Microsoft (-3%), Alphabet und Meta.

    Rohstoffe, Devisen & Krypto

    Rohöl (Brent & WTI): Die Ölpreise geben am Morgen um knapp 2% nach. Brent-Öl notiert bei 73,84 USD, während US-WTI auf 70,54 USD pro Barrel sinkt. Obwohl das kürzlich geschlossene 60-Tage-Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran den Markt zunächst beruhigte, bleiben Händler skeptisch. Berichte über anhaltende Spannungen und Instabilitäten in der strategisch wichtigen Straße von Hormus sorgen weiterhin für geopolitische Risiken.

    Gold: Der Goldpreis hat seine jüngste Korrektur vorerst gestoppt und pendelt am Morgen leicht über der psychologisch wichtigen Marke bei rund 4.011 US-Dollar pro Feinunze. Angesichts einer robusteren US-Konjunktur und einer falkenhaften Fed haben mehrere Großbanken ihre kurzfristigen Kursziele für das Edelmetall nach unten geschraubt.

    Euro / US-Dollar: Das meistgehandelte Währungspaar der Welt zeigt sich relativ stabil und bewegt sich im frühen Handel leicht seitwärts bis minimal fester im Bereich von 1,1377 USD. Der Fokus der Devisenhändler liegt heute ganz auf den weiteren US-Konjunkturdaten am Nachmittag.

    Bitcoin (BTC): Die Kryptowährung Nummer eins koppelt sich vom globalen Tech-Ausverkaufs etwas ab und notiert mit einem Plus von 1,0 Prozent in den letzten 24 Stunden knapp an der psychologischen Unterstützungslinie bei 59.773 US-Dollar. Analysten verweisen auf eine derzeit extrem hohe Korrelation (rund 88%) zum S&P 500 sowie anhaltende, millionenschwere Kapitalabflüsse aus den US-Spot-ETFs, die den Kurs belasten.

    Ausblick für den Tag: Von Unternehmenssetite stehen am Freitag kaum relevante Meldungen an. Anleger richten ihre Blicke im weiteren Tagesverlauf vor allem auf die anstehenden US-Wholesale-Inventories sowie das finale Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen, um weitere Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft zu erhalten.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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