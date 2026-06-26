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    Stromausfall in Rüsselsheim - genaue Ursache noch unklar

    Für Sie zusammengefasst
    • Großflächiger Stromausfall in Rüsselsheim nachts
    • Technisches Problem vermutet, Hitze möglich
    • Morgens fast alle Haushalte versorgt außer Haßloch
    Stromausfall in Rüsselsheim - genaue Ursache noch unklar
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - In Rüsselsheim ist in der Nacht teils großflächig der Strom ausgefallen. Eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke sagte, es werde ein technisches Problem vermutet, das mit der Hitze zusammenhängen könnte. Hinweise auf Sabotage lägen nicht vor. Eine erste kurze Stromunterbrechung von wenigen Sekunden habe es während des WM-Fußballspiels Deutschland gegen Ecuador gegeben, sagte die Sprecherin.

    Nach Mitternacht seien dann Störungsmeldungen aus verschiedenen Stadtteilen bei den Stadtwerken eingegangen. Zwischendurch sei es "ein fast flächendeckendes Ereignis" gewesen. Am Freitagmorgen waren nach den Worten der Sprecherin fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt, außer im Stadtteil Haßloch. Dort werde die Störung voraussichtlich im Laufe des Vormittags behoben. Die Stadtwerke wollen sich ebenfalls im Laufe des Vormittags zur genauen Ursache und Zahl der betroffenen Haushalte äußern, kündigte die Sprecherin an./löb/DP/jha






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    Stromausfall in Rüsselsheim - genaue Ursache noch unklar In Rüsselsheim ist in der Nacht teils großflächig der Strom ausgefallen. Eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke sagte, es werde ein technisches Problem vermutet, das mit der Hitze zusammenhängen könnte. Hinweise auf Sabotage lägen nicht vor. …
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