UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Die Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs im Durnell-Fall zugunsten von Bayer könne bestehende und künftige Klagen wegen fehlender Warnhinweise vor Krebs auf dem Unkrautvernichter Glyphosat ausschließen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagnachmittag. Er hält das Votum daher für eindeutig positiv./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 46,35EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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