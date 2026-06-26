UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 69 auf 88 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bereich Elektrifizierung treibe die Schätzungen für den Technologiekonzern weiter hoch, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend. Er rechne für diesen Bereich mit entsprechend starken Auftragszahlen im Quartalsbericht. Die Markterwartungen an die Konzernmarge hält er aber für ausgereizt./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 94,10EUR auf Lang & Schwarz (26. Juni 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 69

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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