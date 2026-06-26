Bitcoin bricht ein: US-Inflation schickt den Kurs unter 60.000 US-Dollar

Der Kursrutsch löste erneut eine Welle von Zwangsliquidationen aus. Nach Daten von CoinGlass wurden rund 132.800 Positionen liquidiert. Das gesamte Liquidationsvolumen belief sich auf knapp 896 Millionen US-Dollar, davon entfielen allein rund 424 Millionen US-Dollar auf Bitcoin-Positionen.

Während Bitcoin mit einem Minus von 2,75 Prozent am Freitagmorgen bei 59.827 US-Dollar notiert, trifft die Verkaufswelle viele Altcoins noch härter. Unter den größten Kryptowährungen verliert Ethereum mit einem Minus von 5,18 Prozent auf 1.546 US-Dollar am stärksten. XRP gibt um 4,65 Prozent auf 1,02 US-Dollar nach. Dogecoin verliert 3,11 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen schrumpft um 1,92 Prozent auf rund 2,06 Billionen US-Dollar.

Auslöser der Verkaufswelle waren überraschend hohe Inflationsdaten aus den USA, robuste Konjunkturdaten sowie die daraus resultierende Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik länger restriktiv halten dürfte. Außerdem belastet der Abverkauf bei Tech-Aktien den gesamten Markt und drückt auch Risikoanlagen wie Krypto weiter in die tiefe.

US-Inflation steigt erneut – Wann kann die Fed die Zinsen senken?

Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im Mai auf 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im April hatte die Inflationsrate noch bei 3,8 Prozent gelegen. Damit bleibt die Teuerung weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent.

Gleichzeitig präsentierte sich die US-Wirtschaft überraschend widerstandsfähig. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im ersten Quartal um 2,1 Prozent und damit stärker als die erwarteten 1,6 Prozent. Zudem sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 215.000.

Eine robuste Wirtschaft, stabile Konsumausgaben, ein enger Arbeitsmarkt und wieder anziehende Inflation lassen der Federal Reserve kaum Spielraum für baldige Zinssenkungen.

Abverkauf bei Tech-Aktien trifft auch Krypto

Zusätzlichen Gegenwind erhält der Kryptomarkt durch den weltweiten Ausverkauf im Technologiesektor. Nachdem die großen US-Technologieindizes bereits am Donnerstag schwächer geschlossen hatten, setzten sich die Verluste am Freitag an den asiatischen Börsen fort.

Fällt Bitcoin jetzt auf 45.000 US-Dollar?

Auch an den Prognosemärkten wächst die Skepsis. Auf der Plattform Kalshi rechnen Marktteilnehmer inzwischen mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin bis zum Jahresende auf 45.000 US-Dollar oder darunter fällt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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