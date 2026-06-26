Porsche Holding SE Aktie heute Dividendenabschlag - 26.06.2026

Die Porsche Holding SE Aktie notiert aktuell bei 28,32€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,19 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,55 € entspricht. Der heutige Rückgang ist auf den Dividendenabschlag zurückzuführen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Porsche Holding SE insgesamt ein Minus von -11,68 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -6,56 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Porsche Holding SE bisher ein Minus von -29,14 %.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,56 % 1 Monat -12,77 % 3 Monate -11,68 % 1 Jahr -15,87 %

Stand: 26.06.2026, 08:21 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche Holding SE Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Porsche Holding SE: kurzfristige Volatilität und mögliche Kurseinbrüche (Erwartung bis ~27,50 €; einige wollen unter 30 € kaufen) versus langfristige Kaufchance wegen rund 33 % Holdingabschlag (NAV ~14,2 Mrd. € vs Marktwert ~9 Mrd.). Diskutiert werden Ex‑Dividenden‑Effekt, fundamentale Risiken durch China‑Konkurrenz und Governance-/Wertberichtigungsfragen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,35 Mrd. € wert.

Für Dividendenanleger ist der Ex-Tag ein wichtiger Termin. Heute stehen diese Aktien im Kalender – sortiert nach der bestehenden Relevanz im wallstreetONLINE Dividendenkalender.

So schlagen sich die Wettbewerber von Porsche Holding SE

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,27 %. Renault notiert im Plus, mit +0,27 %. Volkswagen verliert -0,89 % Stellantis notiert im Minus, mit -0,34 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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