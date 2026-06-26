BARCLAYS stuft MERCK KGAA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Kauf von Bio-Techne bringe zusätzliches Wachstum für den Life-Science-Bereich der Darmstädter und das Timing erscheine günstig, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagabend. Kurzfristig dürfte das Konzernergebnis aber etwas unter der Finanzierung des Deals leiden./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 146,3EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00 € , was einem Rückgang von -7,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer