BARCLAYS stuft H&M auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 150 auf 157 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertung der Modekette bleibe kaum zu rechtfertigen angesichts der momentanen Markenschwäche und dem nachlassenden Rückenwind für die Margen, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Aufgrund einer guten Kostenkontrolle hob er seine Ergebnisschätzungen dennoch etwas an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 15,06EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 157

Kursziel alt: 150

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

