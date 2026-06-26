BARCLAYS stuft H&M auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 150 auf 157 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Bewertung der Modekette bleibe kaum zu rechtfertigen angesichts der momentanen Markenschwäche und dem nachlassenden Rückenwind für die Margen, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen. Aufgrund einer guten Kostenkontrolle hob er seine Ergebnisschätzungen dennoch etwas an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 23:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 15,06EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 157
Kursziel alt: 150
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 157
Kursziel alt: 150
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
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