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Dell Technologies Registered (C) Aktie fällt auf 352,00€ - 26.06.2026
Am 26.06.2026 ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie, bisher, um -2,18 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.
Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.
Dell Technologies Registered (C) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.06.2026
Am heutigen Handelstag musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,18 % im Minus. Der Kursrückgang der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,18 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +122,12 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -2,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine positive Entwicklung von +224,94 % erlebt.
Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,09 %
|1 Monat
|+33,49 %
|3 Monate
|+122,12 %
|1 Jahr
|+240,71 %
Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,14 Mrd. € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.
Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. IBM notiert im Minus, mit -1,12 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -1,46 %. HP ist heute unverändert
Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?
Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.