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    Besonders beachtet!

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    Zalando Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 26.06.2026

    Am 26.06.2026 ist die Zalando Aktie, bisher, um -11,58 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 26.06.2026
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Wie hat sich die Zalando-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von -11,58 % musste die Zalando Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute bei der Zalando Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Zalando-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,25 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -13,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,30 %. Im Jahr 2026 gab es für Zalando bisher ein Minus von -4,95 %.

    Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,19 %
    1 Monat -2,30 %
    3 Monate +12,25 %
    1 Jahr -11,01 %
    Stand: 26.06.2026, 08:27 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando: Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale oder technische Aspekte. Diskutiert werden gestiegene Kurse, Short-Interesse (ca. 5–6%), Insiderkäufe und BaFin-Unregelmäßigkeiten bei der About-You-Übernahme. Befürworter sehen Potenzial durch Plattformmodell, KI und About You; 2026er Guidance: Umsatzwachstum 12–17%, EBIT 660–740 Mio. €, Kursziel 40–50 € bei Erfüllung der Prognosen.

    Zur Zalando Diskussion

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. € wert.

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    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    -9,74 %
    -13,19 %
    -2,30 %
    +12,25 %
    -11,01 %
    -10,08 %
    -76,47 %
    -3,61 %
    +3,67 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111
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