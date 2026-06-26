Infineon Technologies Aktie heute im Minus (79,79€) - 26.06.2026

Mit einer Performance von -2,86 % musste die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,19 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +104,06 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -1,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +112,01 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,53 % 1 Monat +4,97 % 3 Monate +104,06 % 1 Jahr +129,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 26.06.2026, 08:28 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Infineon vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und technische Signale. Ein Doppel-Topsignal, restriktive CRV und Kursziele um 50–60€ diskutiert man als Einstiegspunkt; andere sehen Unterbewertung gegenüber US-Chipwerten, prognostizieren bis 2030 110€+ (7–8% Rendite inkl Dividende). Hohes Risiko bei erneuten 90%-Korrekturen; Insiderverkäufe und 5-Jahres-Chart werden beobachtet; Langfriststory bleibt intakt, aber Skepsis besteht.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,20 Mrd. € wert.

Hohen Kursverlusten an den Börsen in Tokio und Seoul dürfte sich am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax stand eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,8 Prozent tiefer bei …

Infineon kann auch weiterhin von strukturellen Wachstumsfeldern aufgrund einer dominierenden Marktstellung bei Kernprodukten wie beispielsweise Leistungshalbleitern zur effizienten Wandlung und Einspeisung von Energie unter anderem bei KI-Servern sowie Mikrocontrollern und Sensoren überproportional profitieren. Lesen Sie hier die Experten-Einschätzung zum Unternehmen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,10 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,99 %. ON Semiconductor verliert -8,58 % NIO notiert im Minus, mit -1,08 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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