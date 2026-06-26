US-Notenbanker besorgt über hohe Inflation

WASHINGTON/JERSEY CITY (dpa-AFX) - In den USA haben sich Notenbanker besorgt über die vergleichsweise starke Teuerung gezeigt. Die Inflation sei "zweifellos erhöht", sagte der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Jersey City. Angetrieben werde sie durch eine Reihe von Gründen. Williams verwies auf höhere Zölle und auf den Energieschock infolge des Iran-Konflikts.

Darüber hinaus habe auch der Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zur verstärkten Teuerung in den USA beigetragen, sagte Williams. In den vergangenen Monaten haben viele US-Technologiekonzerne dank des KI-Booms ihre Investitionen hochgefahren und damit für eine stärkere Nachfrage und steigende Preise gesorgt.