BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 355 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman hob seine Schätzungen bis 2027 etwas an und begründete dies mit einem günstigeren Euro/Dollar-Wechselkurs als vom Luxusautobauer veranschlagt. Mit einer Erhöhung der Jahresziele beim Halbjahresbericht Ende Juli sei aber noch nicht zu rechnen, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 310,1EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 355
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 355
Währung: EUR
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