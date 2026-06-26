BARCLAYS stuft Ferrari auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari von 355 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman hob seine Schätzungen bis 2027 etwas an und begründete dies mit einem günstigeren Euro/Dollar-Wechselkurs als vom Luxusautobauer veranschlagt. Mit einer Erhöhung der Jahresziele beim Halbjahresbericht Ende Juli sei aber noch nicht zu rechnen, schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 310,1EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 355

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 $ , was eine Steigerung von +16,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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