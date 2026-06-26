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    AKTIEN IM FOKUS

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    KI-Werte korrigieren wieder im Sog schwacher Börsen in Asien

    Für Sie zusammengefasst
    • Vortagserholung im Technologiesektor als Strohfeuer
    • Anleger in Asien nehmen Gewinne mit, Nasdaq schwächer
    • Chipknappheit und Abverkauf drücken deutsche Techwerte
    AKTIEN IM FOKUS - KI-Werte korrigieren wieder im Sog schwacher Börsen in Asien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vortagserholung im Technologiesektor erweist sich am Freitag wohl als Strohfeuer. In Asien nahmen die Anleger zu Wochenschluss wieder Gewinne mit, nachdem Resultate des US-Konzerns Micron am Vortag noch international gefeiert wurden. An der technologielastigen US-Börse Nasdaq notieren deshalb die Futures am Freitag schon wieder klar in der Verlustzone.

    Im Chipbereich erfasst die erneute Abwärtsbewegung in der Branche wohl auch viele deutsche Aktien: Der Infineon -Kurs sank etwa vorbörslich um 2,8 Prozent. Für die Ausrüster Aixtron , Suss und PVA Tepla sowie den Waferhersteller Siltronic ging es auf der Plattform Tradegate auch um bis zu drei Prozent bergab. Mit Siemens Energy und Hochtief drohen auch andere KI-Profiteure wieder unter Druck zu geraten.

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    Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

    Der japanische Nikkei-Index büßte 4,2 Prozent ein und der südkoreanische Kospi gut sieben Prozent. Beide Börsenbarometer bleiben damit angeschlagen, nachdem sie bis Anfang der Woche eine Rekordjagd hinter sich hatten. Die Papiere von SK Hynix erlitten in Seoul wieder Kursverluste, die prozentual fast zweistellig waren. Auch die Micron-Aktien werden am Morgen auf Tradegate vier Prozent schwächer gehandelt./tih/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 502,5 auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5067. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -48,07 %/+50,46 % bedeutet.





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