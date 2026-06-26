Eurokurs steigt leicht zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1381 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1342 Dollar festgesetzt.

Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können. Erst am Nachmittag werden Daten zur Konsumlaune in den USA erwartet.