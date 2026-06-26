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    Devisen

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    Eurokurs steigt leicht zum US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro am Morgen bei rund 1,1381 Dollar gehandelt
    • EZB-Referenzkurs zuletzt auf 1,1342 Dollar festgesetzt
    • Spekulation auf höhere US-Zinsen stärkte Dollar
    Devisen - Eurokurs steigt leicht zum US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1381 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1342 Dollar festgesetzt.

    Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können. Erst am Nachmittag werden Daten zur Konsumlaune in den USA erwartet.

    Aussagen von US-Notenbankern, die sich besorgt über die hohe Inflation gezeigt hatten, konnten dem Dollar keinen weiteren Auftrieb verleihen. Der Präsident der regionalen Notenbank von New York, John Williams, bezeichnete die Inflation als "zweifellos erhöht". Der Notenbanker Austan Goolsbee, Präsident der regionalen Notenbank von Chicago, erkannte eine besorgniserregende Entwicklung der Inflation im Bereich Dienstleistungen.

    Zuletzt hatte eine Spekulation auf höhere Zinsen in den USA im weiteren Verlauf des Jahres für eine allgemeine Dollar-Stärke gesorgt. Der Euro war unter Druck geraten und hielt sich kurz vor dem Wochenende in der Nähe des tiefsten Standes seit über einem Jahr, der am Mittwoch bei 1,1325 Dollar erreicht worden war./jkr/jha/





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