Gold Hunter Resources - Startschuss für Bohrprogramm auf Great Northern gefallen

Gold Hunter Resources (CSE: HUNT; WKN: A2QPAL) drückt aufs Tempo! Auf dem gewaltigen, 26.237 Hektar großen Great Northern Project in Neufundland ist der Startschuss für das lang erwartete und vollständig finanzierte Diamantbohrprogramm über 10.000 Meter gefallen. Diese erste Bohrkampagne seit der historischen Konsolidierung der Liegenschaft markiert einen wichtigen Meilenstein und weckt enorme Erwartungen, denn hier wird ein Goldprojekt im echten Distrikt-Maßstab in Angriff genommen.

Die Herangehensweise des Unternehmens ist dabei hochmodern und soll so die Trefferchancen weiter erhöhen: Das Programm zielt darauf ab, hochkarätige Bohrziele zu testen, die nicht nur auf historischen Daten basieren, sondern durch neueste geophysikalische Untersuchungen (2025) und die fortschrittliche Künstliche Intelligenz von Windfall Geotek präzise herausgefiltert wurden. Im Zentrum dieser Hightech-Exploration steht die mächtige Doucers Valley Fault Structure mitsamt ihren hochgradig aussichtsreichen, goldführenden Nebenästen.

Gold Hunter-Kampagne mit drei klaren Schwerpunkten

Die Kampagne beruht auf drei klaren Schwerpunkten: Neben der aggressiven regionalen Exploration entlang von Nebenstrukturen, die sich bis zu zehn Kilometer vom Hauptkorridor erstrecken, stehen gezielte Bohrungen entlang des Trends der Thor-Lagerstätte sowie Verifizierungsbohrungen im Bereich der historischen Ressourcenschätzung von Rattling Brook an. Damit wird das konsolidierte Landpaket erstmals in seiner Geschichte ganzheitlich als zusammenhängendes, riesiges strukturelles System exploriert – ein entscheidender Gamechanger für das Verständnis der regionalen Geologie.

Ein starkes Fundament ist dabei längst gegossen: Für das Thor Deposit liegt bereits eine aktuelle NI 43-101-Ressourcenschätzung (Juli 2024) vor, die 51.000 Unzen Gold (879.000 Tonnen mit 1,79 g/t) in der angezeigten und 4.200 Unzen in der abgeleiteten Kategorie ausweist. Von dieser soliden Basis aus zielt das aktuelle Programm von Gold Hinter auf massives Ressourcenwachstum ab.

Auch operativ überlässt Gold Hunter nichts dem Zufall: Unter der Leitung des erfahrenen VP Exploration Rory Kutluoglu und dem renommierten Beratungsunternehmen Equity Exploration Consultants ist eine hochprofessionelle Umsetzung garantiert. Die Ausführung durch das regional ansässige Unternehmen MCL Drilling sichert zudem maximale Effizienz und kurze Wege. Mit dem Sprung von der theoretischen Zieldefinition hin zu den rotierenden Bohrern im Gelände beginnt für Gold Hunter Resources nun die spannendste Phase der Saison 2026. Für Investoren bedeutet das: Ein hochkarätiger Newsflow in den kommenden Monaten ist gesichert. Sollte der innovative, datengetriebene Ansatz die erhofften neuen und erweiterten Goldzonen bestätigen, steht das Great Northern Project vor einer signifikanten Neubewertung.

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