Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 18000 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 162,7 auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um +6,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 252,33 Mrd..

AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2647. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 156,88GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 18.000,00GBP was eine Bandbreite von -29,32 %/+10.963,31 % bedeutet.