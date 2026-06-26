ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 18000 Pence
- Jefferies bestätigt Buy mit Kursziel 18000
- Phase III Daten zu Eplontersen als Kurstreiber
- Eplontersen könnte Multi-Milliardenchance eröffnen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die anstehenden Phase-III-Daten der Studie gegen ATTR-Kardiomyopathie könnten zum Kurstreiber für die Briten werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Mittel Eplontersen könnte deutliche Vorteile gegenüber der bisherigen Standardtherapie aufzeigen. Im Erfolgsfall eröffnet sich laut Leuchten eine Multi-Milliarden-Dollar-Chance in einem kaum "beackerten Feld"./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 162,7 auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um +6,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 252,33 Mrd..
AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2647. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 156,88GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 18.000,00GBP was eine Bandbreite von -29,32 %/+10.963,31 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 18000 Euro