ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen
- JPMorgan bestätigt H&M Underweight mit Kursziel 114 SEK
- H&Ms Ergebnisse des zweiten Quartals waren durchwachsen
- Kostenentwicklung entlastet, Kunden bleiben unsicher
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien durchwachsen gewesen, schrieb Georgina Johanan am Freitag. Die Kostenentwicklung der Modekette sei hilfreich, die Kundenstimmung bleibe aber wackelig./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 00:57 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 14,95 auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,59 %.
Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,03 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,88SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 175,00SEK was eine Bandbreite von +661,27 %/+1.068,61 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 114 Euro