JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen

H & M Hennes & Mauritz (B) direkt bei SMARTBROKER+ handeln

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 14,95 auf Tradegate (26. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,59 %.

Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,03 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,88SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 175,00SEK was eine Bandbreite von +661,27 %/+1.068,61 % bedeutet.