DAX 40: Transparente Prognoseberichte boomen – Studie 2026 von Kirchhoff/DSW
Wie transparent blicken DAX-Konzerne in die Zukunft? Eine neue Studie zu den Prognoseberichten 2025 zeigt deutliche Unterschiede – und wenige echte Vorreiter.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Studie von Kirchhoff Consult und DSW, basierend auf den Prognoseberichten der Geschäftsberichte 2025; 38 der DAX‑40-Unternehmen wurden untersucht (Airbus und Qiagen wurden nicht berücksichtigt; neu im Index: GEA und Scout24; Porsche und Sartorius sind ausgeschieden).
- Verteilung der Transparenzkategorien: 17 Unternehmen erreichen hohe Prognosetransparenz (Vorjahr 14), 19 mittlere Transparenz (Vorjahr 23), 2 Unternehmen weisen niedrige Transparenz auf (Beiersdorf, Deutsche Bank).
- Best‑Practice‑Beispiele: Deutsche Telekom und Fresenius werden für besonders transparente Prognoseberichte hervorgehoben.
- Nur zehn der 38 untersuchten DAX‑Konzerne geben einen Ausblick zu nichtfinanziellen / Nachhaltigkeitskennzahlen (neun davon quantifizieren Angaben, ein Unternehmen liefert nur qualitative Informationen).
- Lediglich fünf Unternehmen geben einen konkreten, quantifizierten mittelfristigen Ergebnisausblick (Vorjahr: 3).
- Mehrheit quantifiziert das Konzernergebnis (35 von 38); 22 Unternehmen quantifizieren auch Segmentergebnisse. Durchschnittliche Berichtslänge 4,2 Seiten; es besteht kein erkennbarer Zusammenhang zwischen Seitenzahl und Transparenzniveau.
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