DAX 40: Transparent forecast reports rise in 2026 study by Kirchhoff, DSW
Forecast transparency among DAX 40 firms is improving, yet major gaps remain in quality, sustainability guidance, and medium‑term outlooks.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- 17 of the DAX 40 companies achieve high forecast transparency (previous year: 14)
- 19 companies fall into the medium transparency category (previous year: 23)
- Beiersdorf and Deutsche Bank have low forecast quality
- Best practice: Deutsche Telekom and Fresenius with particularly transparent reports
- Only ten DAX 40 companies provide guidance on sustainability indicators
- Only five companies provide specific medium-term guidance
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.