ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für RWE auf 68 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt RWE Kursziel auf 68 Euro an
- Einstufung bleibt Overweight laut Barclays
- Aufstockung bei Amprion stärkt reguliertes Wachstum
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsaufstockung am Stromnetzbetreiber Amprion sieht Analyst Peter Crampton klar positiv, wie er am Donnerstag schrieb. Sie bringe einen Ergebnisbeitrag, passe zur Strategie und stärke das Standbein im Wachstumsbereich regulierter Netzwerke./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:50 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 54,70 auf Tradegate (26. Juni 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +1,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,90 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +3,67 %/+23,68 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 68 Euro
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Guten Tag!