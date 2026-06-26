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    Aktien Asien

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    Überwiegend klare Verluste - Südkorea und Japan sehr schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Fernostbörsen stürzen wegen KI-Überbewertungen
    • Halbleiterbörsen Tokio und Seoul führen Verluste
    • Geopolitische Spannungen und steigende Hardwarepreise
    Aktien Asien - Überwiegend klare Verluste - Südkorea und Japan sehr schwach
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag mehrheitlich deutlich nachgegeben. Begründet wurde die steile Talfahrt mit Gewinnmitnahmen aus Angst vor überdehnten Bewertungen im KI-Bereich, wieder zunehmenden geopolitischen Spannungen und drastischen Preissteigerungen bei Elektronik-Hardware.

    Angeführt wurden die Verliererbörsen von den halbleiterlastigen Handelsplätzen in Tokio und Seoul. Der Technologiesektor litt unter Zweifeln an der kurzfristigen Rentabilität von KI-Investitionen sowie der Nachricht, dass Apple Preiserhöhungen für einige Geräte angekündigt hatte, um die drastisch gestiegenen Kosten für Speicherchips weiterzugeben. Dies schürte Ängste vor einer nachlassenden Nachfrage im Privatkundengeschäft.

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    Hinzu kamen Befürchtungen mit Blick auf die wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Ein mutmaßlich iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus stellt das Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Kriegs und Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe.

    In Tokio rutschte der Nikkei 225 unter die 70.000er-Marke und schloss mit einem Minus von 4,2 Prozent bei 69.360 Punkten. Tags zuvor hatte der japanische Leitindex um 4,6 Prozent zugelegt und den höchsten Stand auf Schlusskursbasis verzeichnet. Die Aktie des Technologie-Schwergewichts Softbank brach um bis zu 14 Prozent ein.

    Der Kospi rutschte zeitweise um bis zu 9 Prozent ab und verlor am Ende 5,8 Prozent auf 8.411 Punkte. Am Donnerstag war der südkoreanische Leitindex noch um 5,4 Prozent hochgeschnellt. Die Speicherchip-Giganten Samsung und SK Hynix büßten jeweils mehr als 8 Prozent an Wert ein.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen fiel zuletzt um 3,0 Prozent auf 4.870 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sackte - belastet vor allem von Alibaba und Tencent - zuletzt um 1,8 Prozent auf 22.656 Punkte ab.

    Eine positive Ausnahme bildete der australische S&P ASX 200 , der am Freitag um 0,2 Prozent auf 8.764 Punkte stieg./edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 241,7 auf Tradegate (26. Juni 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -7,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0533. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 306,00USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +22,62 %/+34,63 % bedeutet.





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