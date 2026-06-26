Ölpreise geben nach - Straße von Hormus im Fokus

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Am Markt zeigte sich eine Gegenbewegung zum, nachdem die Notierungen im späten Donnerstaghandel zeitweise gestiegen waren. Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Sorte Brent mit Lieferung im August bei 73,74 US-Dollar gehandelt und damit zwei Prozent tiefer als am Vortag.

Zuletzt haben sich die Spannungen im Nahen Osten wieder verstärkt. Ein mutmaßlich iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus stellt das Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Kriegs und Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.