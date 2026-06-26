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    Hohe Seitwärtschancen

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    SAP-Bonus-Zertifikat mit 25%-Chance und 34% Sicherheitspuffer

    Mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap werden Anleger sogar dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Abwärtsbewegung der Aktie weiter fortsetzt.

    Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die als „unterbewertet“ eingestufte SAP-Aktie ins Auge fasst und auch im Falle eines weiteren Kursrückganges der Aktie hohe Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap mit einem hohem Sicherheitspuffer in Erwägung ziehen.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der SAP-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die SAP-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 87,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. September 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 165 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die SAP-Aktie (ISIN: DE000HM22985), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 165 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. September 2027, aktivierte Barriere liegt bei 87,50 Euro. Beim SAP-Aktienkurs von 132,38 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 132,49 Euro erwerben.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 132,49 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum September 2027 einen Bruttoertrag von 24,54 Prozent (gleich 20 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,90 Prozent auf 87,50 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der SAP-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 87,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine SAP-Aktie ins Depot geliefert. Wird die zugeteilte Aktie unterhalb des Kaufkurses des Zertifikates von 132,49 Euro verkauft, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Hohe Seitwärtschancen SAP-Bonus-Zertifikat mit 25%-Chance und 34% Sicherheitspuffer Bonus-Zertifikat mit Cap
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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