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    Die Anmeldung für den „Dichotomie-Betatest" von Silver Palace ist ab sofort geöffnet!

    Die Anmeldung für den „Dichotomie-Betatest von Silver Palace ist ab sofort geöffnet!
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Kehrt nach Silvernia zurück und lüftet im nächsten Kapitel dieses viktorianischen Open-World-Detektiv-RPGs brandneue Geheimnisse.

    SINGAPUR, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Elementa, ein globaler Spieleentwickler und -publisher, hat heute offiziell die Anmeldung für den „Dichotomie-Betatest" seines auf der Unreal Engine 5 basierenden Open-World-Action-RPGs Silver Palace gestartet. Im Rahmen dieses Tests schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle eines Detektivs und erkunden die weitläufige Metropole Silvernia. Hinter der glanzvollen und schillernden Fassade dieser Stadt verbergen sich jedoch zahlreiche Geheimnisse, die darauf warten, ans Licht gebracht zu werden.

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    Der „Dichotomie-Betatest" bringt ein umfangreiches Update der spielbaren Inhalte von Silver Palace. Der mit Spannung erwartete männliche Protagonist wird in diesem Test erstmals spielbar sein. Darüber hinaus erwarten die Spieler mehrere neue Charaktere sowie zusätzliche Story-Inhalte. Zudem können die Spieler bislang unzugängliche Bezirke von Silvernia erkunden und brandneue Open-World-Aktivitäten sowie Gameplay-Systeme erleben. Auch das Kampfsystem wurde in zahlreichen Bereichen überarbeitet und verfeinert, sodass die Kämpfe flüssiger, reaktionsschneller und abwechslungsreicher als je zuvor ausfallen.

    Den brandneuen Trailer jetzt hier ansehen: https://youtu.be/5kn2PqGuhY4

    Informationen zum „Dichotomie-Betatest"

    Die Anmeldung für den „Dichotomie-Betatest" von Silver Palace ist ab sofort geöffnet und läuft bis zum 16. Juli 2026 um 23:59 Uhr (UTC+8). Bei diesem Test handelt es sich um einen begrenzten, kostenlosen Test mit Datenlöschung nach Testende, der ausschließlich für die PC-Plattform (Windows) angeboten wird. Spieler, die am Test teilnehmen möchten, können sich über die offizielle Website von Silver Palace bewerben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zusätzliche Testzugänge über offizielle Community-Events sowie Aktionen auf den offiziellen Social-Media-Kanälen zu erhalten. Ausführliche Informationen zur Anmeldung, zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Vergabe der Testzugänge sowie zu den Testanforderungen sind auf der offiziellen Website verfügbar. https://silverpalace.elementagames.com/en-us

    Silver Palace startet seine weltweite Messetour 2026

    Zu den kommenden Messeauftritten gehören:

    • Anime Expo (Los Angeles, USA) – 2. bis 5. Juli 2026
    • Japan Expo (Paris, Frankreich) – 9. bis 12. Juli 2026
    • Bilibili World (Shanghai, China) – 10. bis 12. Juli 2026
    • Firefly ACG EXPO (Guangzhou, China) – 17. bis 20. Juli 2026
    • Anime NYC (New York, USA) – 20. bis 23. August 2026
    • Gamescom (Köln, Deutschland) – 26. bis 30. August 2026
    • Gamescom Asia (Bangkok, Thailand) – 29. Oktober bis 1. November 2026

     

     

     

     

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