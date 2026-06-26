TKMS Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 26.06.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TKMS mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,02 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -5,45 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,45 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +3,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +16,14 % gewonnen.

Während TKMS deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,25 %. Damit gehört TKMS heute zu den auffälligeren Werten.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,63 % 1 Monat -6,10 % 3 Monate -4,02 % 1 Jahr -9,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 26.06.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursreaktion bei TKMS: überraschender Abverkauf nach Vortagesgewinnen und Gewinnmitnahmen, Käufe um etwa 76,5–78€; gleichzeitig wird der rund 20 Mrd.€ Auftragsbestand diskutiert – mögliche Kapazitätsengpässe bei zusätzlichem Regierungs- oder Kanada-Auftrag als Risiko für Abarbeitung und Bewertung. Einige sehen trotz Risiken starkes Aufwärtspotenzial (mittelfristiges Ziel ~150€).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,90 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,46 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.