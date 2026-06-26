🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeno Holding AktievorwärtsNachrichten zu Beno Holding
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Testierte Zahlen 2025 – FFO steigt auf 2,25 Mio. EUR, Eigenkapital auf 34,9 Mio. EUR

    Testierte Zahlen 2025 – FFO steigt auf 2,25 Mio. EUR, Eigenkapital auf 34,9 Mio. EUR
    Foto: adobe.stock.com

    München, den 26.06.2026 (IRW-Press/26.06.2026) - Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer deutlichen Verbesserung der operativen und finanziellen Kennzahlen abgeschlossen. Der testierte Konzernabschluss zeigt eine weitere Stärkung der Ertragskraft, der Bilanzqualität und der Liquiditätsposition.

    Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2025 auf rund 9,2 Mio. EUR (Vorjahr: 8,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich auf 4,7 Mio. EUR (Vorjahr: 4,1 Mio. EUR). Besonders deutlich verbesserte sich die operative Ertragskraft: Die Kennzahl "Funds from Operations" (FFO) stieg von -0,07 Mio. EUR im Vorjahr auf 2,25 Mio. EUR.

    Gleichzeitig erhöhte sich der operative Cashflow von -0,5 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR. Die Liquiditätsposition des Konzerns verbesserte sich auf 4,8 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR).

    Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich zum Bilanzstichtag auf 34,9 Mio. EUR (Vorjahr: 30,1 Mio. EUR). Dies entspricht einem Eigenkapital je Aktie von 10,04 EUR. Unter Berücksichtigung der im IFRS-Abschluss ausgewiesenen Rückstellung für latente Steuern ergibt sich ein Net Asset Value (NAV) von rund 39,7 Mio. EUR bzw. 11,42 EUR je Aktie. Die Eigenkapitalquote stieg auf 35,1 %.

    Das Immobilienportfolio der Gruppe erreichte zum Jahresende einen Marktwert von rund 90 Mio. EUR. Bei jährlichen Nettokaltmieten von rund 7,2 Mio. EUR ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Portfoliomultiplikator von rund 12,4 auf die Jahresnettokaltmiete.

    Neben dem Bestandswachstum wirkten sich insbesondere aktive Asset-Management-Maßnahmen positiv auf die Entwicklung aus. Im Berichtsjahr konnten dadurch zusätzliche Ertragspotenziale im Bestand realisiert werden. Aus diesem Grund hat die BENO Holding AG frühzeitig auf digitale Zwillinge gesetzt. Das dafür aufgebaute System dient nicht nur dem Betrieb einer zentralen Dateninfrastruktur, sondern auch als Beschleuniger für künftig zu akquirierende Objekte. Darüber hinaus leistete die im Vorjahr in Betrieb genommene Photovoltaikanlage in Dortmund erstmals einen vollen Jahresbeitrag zum Konzernergebnis.

    Der Abschlussprüfer NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat für den Jahresabschluss der BENO Holding AG sowie den IFRS-Konzernabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

    Michael Bussmann, Vorstand der BENO Holding AG, kommentiert:

    "Welche Technologien, Geschäftsmodelle oder Anwendungen in zehn Jahren erfolgreich sein werden, weiß heute niemand mit Sicherheit. Sicher ist jedoch, dass jede dieser Entwicklungen Energie, Produktion, Logistik und digitale Infrastruktur benötigt. Unser Ansatz ähnelt damit dem klassischen ‚Pick-and-Shovel'-Prinzip aus dem Goldrausch: Wir investieren nicht in einzelne Trends, sondern in die physische Grundlage, auf der wirtschaftliche Entwicklung stattfindet. Die Verbesserung von FFO, Cashflow und Eigenkapital zeigt, dass unser Fokus auf drittverwendungsfähige, qualitativ wertbeständige Bestandsimmobilien und aktives Asset Management mithilfe modernster digitaler Tools zunehmend Wirkung entfaltet."

    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Testierte Zahlen 2025 – FFO steigt auf 2,25 Mio. EUR, Eigenkapital auf 34,9 Mio. EUR Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer deutlichen Verbesserung der operativen und finanziellen Kennzahlen abgeschlossen. Der testierte Konzernabschluss zeigt eine weitere Stärkung der Ertragskraft, der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     