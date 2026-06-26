🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Ab sofort noch teurer

    501 Aufrufe 501 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple erhöht die Preise – Aktie reagiert sofort mit Kursverlusten

    Höhere Preise für MacBooks und iPads – Anleger fühlen sich veräppelt, die Apple-Aktie verliert mehr als sechs Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    Ab sofort noch teurer - Apple erhöht die Preise – Aktie reagiert sofort mit Kursverlusten
    Foto: Unsplash

    Apple hat sich dazu entschieden, die Preise für zahlreiche MacBook-Modelle, iPads sowie weiteres Zubehör deutlich anzuheben. Die Aktie des iPhone-Konzerns reagiert mit Verlusten und schloss zuletzt 6,12 Prozent tiefer bei 275,15 US-Dollar und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit mehr als einem Jahr.

    Nach Angaben von Apple seien die rasant steigenden Kosten für Speicher- und Speichermodule inzwischen so hoch, dass Preiserhöhungen bei mehreren Produkten unausweichlich geworden seien. Gleichzeitig ließ der Konzern ausdrücklich offen, künftig weitere Geräte zu verteuern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    258,53€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    293,20€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    MacBooks und iPads werden deutlich teurer

    Besonders stark fallen die Preisanhebungen bei den MacBook-Modellen aus. Das MacBook Air mit 512 Gigabyte Speicher kostet künftig 1.299 US-Dollar statt bisher 1.099 US-Dollar. Das MacBook Pro mit einem Terabyte Speicher steigt von 1.699 auf 1.999 US-Dollar.

    Auch das erst vor wenigen Monaten eingeführte MacBook Neo, Apples günstigstes Notebook zur Gewinnung neuer Marktanteile im Einstiegssegment, verteuert sich um 100 US-Dollar auf nunmehr 699 US-Dollar.

    Auch bei den Tablets steigen die Preise deutlich. Das iPad Air mit 128 Gigabyte Speicher verteuert sich beispielsweise von 599 auf 749 US-Dollar. Darüber hinaus hebt Apple die Preise für HomePod-Lautsprecher sowie Apple TV an.

     

    Speicherkosten explodieren durch KI-Boom

    Hintergrund der Preiserhöhungen ist ein außergewöhnlicher Anstieg der Kosten für Arbeitsspeicher und Flash-Speicher. Hersteller wie Micron priorisieren derzeit die Belieferung großer KI-Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber, die langfristige Lieferverträge abschließen und enorme Mengen an Speicherchips nachfragen.

    Der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren sorgt dadurch für erhebliche Engpässe im Markt für Speicher. Nach Daten des Marktforschungsunternehmens TrendForce stiegen die Preise für DRAM-Speicher im ersten Quartal 2026 um 98 Prozent. Für das laufende Quartal rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg zwischen 58 und 63 Prozent.

    Analysten erwarten auch höhere iPhone-Preise

    Tarun Pathak, Research Director bei Counterpoint Research, schätzt, dass die gestiegenen Speicherkosten den Konzern beim iPhone je nach Modell rund 200 US-Dollar zusätzlich kosten könnten. Er erwartet deshalb auch beim iPhone Preissteigerungen von etwa 150 bis 200 US-Dollar, wobei insbesondere Modelle mit größerem Speicher betroffen sein dürften.

    Schwächerer Ausblick für Smartphone- und PC-Markt

    Die drastisch gestiegenen Komponentenpreise dürften den gesamten Elektronikmarkt belasten. Das Marktforschungsunternehmen IDC erwartet für 2026 den stärksten Rückgang des weltweiten Smartphone-Marktes seit Beginn der Erhebungen. Die Verkaufszahlen sollen um nahezu 14 Prozent sinken. Für den PC-Markt rechnen die Experten mit einem Minus von 11,3 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 241,6EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ab sofort noch teurer Apple erhöht die Preise – Aktie reagiert sofort mit Kursverlusten Höhere Preise für MacBooks und iPads – Anleger fühlen sich veräppelt, die Apple-Aktie verliert mehr als sechs Prozent.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     