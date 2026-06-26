Apple erhöht die Preise – Aktie reagiert sofort mit Kursverlusten

Nach Angaben von Apple seien die rasant steigenden Kosten für Speicher- und Speichermodule inzwischen so hoch, dass Preiserhöhungen bei mehreren Produkten unausweichlich geworden seien. Gleichzeitig ließ der Konzern ausdrücklich offen, künftig weitere Geräte zu verteuern.

Apple hat sich dazu entschieden, die Preise für zahlreiche MacBook-Modelle, iPads sowie weiteres Zubehör deutlich anzuheben. Die Aktie des iPhone-Konzerns reagiert mit Verlusten und schloss zuletzt 6,12 Prozent tiefer bei 275,15 US-Dollar und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit mehr als einem Jahr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

MacBooks und iPads werden deutlich teurer

Besonders stark fallen die Preisanhebungen bei den MacBook-Modellen aus. Das MacBook Air mit 512 Gigabyte Speicher kostet künftig 1.299 US-Dollar statt bisher 1.099 US-Dollar. Das MacBook Pro mit einem Terabyte Speicher steigt von 1.699 auf 1.999 US-Dollar.

Auch das erst vor wenigen Monaten eingeführte MacBook Neo, Apples günstigstes Notebook zur Gewinnung neuer Marktanteile im Einstiegssegment, verteuert sich um 100 US-Dollar auf nunmehr 699 US-Dollar.

Auch bei den Tablets steigen die Preise deutlich. Das iPad Air mit 128 Gigabyte Speicher verteuert sich beispielsweise von 599 auf 749 US-Dollar. Darüber hinaus hebt Apple die Preise für HomePod-Lautsprecher sowie Apple TV an.

Speicherkosten explodieren durch KI-Boom

Hintergrund der Preiserhöhungen ist ein außergewöhnlicher Anstieg der Kosten für Arbeitsspeicher und Flash-Speicher. Hersteller wie Micron priorisieren derzeit die Belieferung großer KI-Unternehmen und Rechenzentrumsbetreiber, die langfristige Lieferverträge abschließen und enorme Mengen an Speicherchips nachfragen.

Der weltweite Ausbau von KI-Rechenzentren sorgt dadurch für erhebliche Engpässe im Markt für Speicher. Nach Daten des Marktforschungsunternehmens TrendForce stiegen die Preise für DRAM-Speicher im ersten Quartal 2026 um 98 Prozent. Für das laufende Quartal rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg zwischen 58 und 63 Prozent.

Analysten erwarten auch höhere iPhone-Preise

Tarun Pathak, Research Director bei Counterpoint Research, schätzt, dass die gestiegenen Speicherkosten den Konzern beim iPhone je nach Modell rund 200 US-Dollar zusätzlich kosten könnten. Er erwartet deshalb auch beim iPhone Preissteigerungen von etwa 150 bis 200 US-Dollar, wobei insbesondere Modelle mit größerem Speicher betroffen sein dürften.

Schwächerer Ausblick für Smartphone- und PC-Markt

Die drastisch gestiegenen Komponentenpreise dürften den gesamten Elektronikmarkt belasten. Das Marktforschungsunternehmen IDC erwartet für 2026 den stärksten Rückgang des weltweiten Smartphone-Marktes seit Beginn der Erhebungen. Die Verkaufszahlen sollen um nahezu 14 Prozent sinken. Für den PC-Markt rechnen die Experten mit einem Minus von 11,3 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 241,6EUR auf Tradegate (26. Juni 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.





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