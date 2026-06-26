DAX startet mit Verlusten, Asienbörsen crashen mit heftigen Tech-Verlusten

Größte Verlierer im DAX sind Zalando (-7,0%) und Infineon (-2,7%), während Volkswagen und Beiersdorf jeweils etwa ein Prozent zulegen können. Bayer pendelt nach der Vortagesrallye um den Schlusskurs.

Der europäische Aktienmarkt ist mit Verlusten in den Handel am Freitag gestartet. Dem globalen Ausverkauf im Technologiesektor kann sich auch das deutsche Börsenbarometer nicht entziehen. Aktuell (Stand 09:20 Uhr) fällt der DAX rund 0,7 Prozent auf 24.816 Zählern. Damit droht dem deutschen Leitindex auf Wochensicht ein Minus von rund einem Prozent, während die Marke von 25.000 Punkten erst einmal in weite Ferne rückt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der europäische Auswahlindex Euro-Stoxx-50 tendiert 0,6 Prozent schwächer, während es für den marktbreiten Stoxx 600 um 0,5 Prozent abwärts geht. "Die KI-Sorgen sind zurück", sagt Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners und betont, dass die Risikoaversion im Markt rasant zunimmt: "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger."

Asien: Brutaler Ausverkauf reißt Märkte von Rekordständen

An den asiatischen Handelsplätzen kam es in der Nacht zu einem regelrechten Beben, nachdem Investoren vor dem Wochenende im großen Stil Gewinne mitnahmen. Grund dafür sind massive Bedenken über die hohen Bewertungen und die immensen Infrastrukturkosten rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Der südkoreanische Kospi-Index stürzte zeitweise um mehr als 8 Prozent ab und zeigte sich zuletzt 5,8 Prozent schwächer. Titel von Samsung büßten 5,3 Prozent ein, für SK Hynix ging es 8,4 Prozent abwärts. Der Handel an der südkoreanischen Börse musste zeitweise für rund 20 Minuten komplett ausgesetzt werden.

In Japan sackte der Nikkei 225 um 4,2 Prozent ein und fiel zeitweise unter die Marke von 69.000 Zählern. Ein herber Rückschlag, nachdem die Indizes im laufenden Quartal noch historische Höchststände erklommen hatten. Der Hang Seng in Hongkong verlor 1,5 Prozent, während der festlandchinesische CSI 300 um 3,0 Prozent nachgab.

Für schlechte Stimmung in der Techbranche sorgten Preiserhöhungen bei Apple (für iPads/MacBooks) und Microsoft (für Xbox-Konsolen), die auf explodierende Kosten bei Speicherchips und Komponenten hinweisen. Zudem stürzten die Aktien des Tech-Giganten SoftBank um 12,5 Prozent ab, nachdem Berichte laut wurden, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI seinen mit Spannung erwarteten IPO aufgrund der Marktvolatilität auf das nächste Jahr verschieben könnte.

US-Börsen: Tech-Sektor taumelt – Futures sacken ab

Nachdem die Wall Street bereits am Donnerstag den vierten Verlusttag in Folge für den S&P 500 und den Nasdaq verzeichnete, setzt sich die Talfahrt in den vorbörslichen US-Futures am Freitagmorgen nahtlos fort. Erneut sihet es nach einer zweigeteilten US-Börse aus mit schwachen Tech-Werten.

Die US-Futures zeigen eine deutliche Verschärfung des Trends. Strategen warnen vor einer "neuen Phase der Volatilität", da der Markt nun die rasant veränderten Erwartungen an die US-Notenbank Fed einpreisen muss – ausgelöst durch heißer als erwartete PCE-Inflationsdaten, die sogar die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung schüren.

Nasdaq 100 Future: -0,7%

S&P 500 Future: -0,30%

Dow Jones Future: +0,10%

Rückblick des vergangenen Handelstages:

Dow Jones: +0,14% (39.120 Punkte) – Hielt sich dank einer Rotation in Value-Sektoren wie Finanzen, Industrie und Gesundheit im Plus. Der S&P 500 verlor minimal auf 5.485 Punkte. Der Nasdaq Composite büßte 0,46 Prozent auf 19.760 Punkte ein, belastet von Verlusten bei Apple (-6%), Microsoft (-3%), Alphabet und Meta.

Rohstoffe, Devisen & Krypto

Rohöl (Brent & WTI): Die Ölpreise geben am Morgen um 2,3 Prozent nach. Brent-Öl notiert bei 73,55 USD, während US-WTI auf 70,26 USD pro Barrel sinkt. Obwohl das kürzlich geschlossene 60-Tage-Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran den Markt zunächst beruhigte, bleiben Händler skeptisch. Berichte über anhaltende Spannungen und Instabilitäten in der strategisch wichtigen Straße von Hormus sorgen weiterhin für geopolitische Risiken.

Gold: Der Goldpreis hat seine jüngste Korrektur vorerst gestoppt und pendelt am Morgen leicht über der psychologisch wichtigen Marke und steigt um 0,3 Prozent am Tagesmarkt auf 4.038 US-Dollar pro Feinunze. Angesichts einer robusteren US-Konjunktur und einer falkenhaften Fed haben mehrere Großbanken ihre kurzfristigen Kursziele für das Edelmetall nach unten geschraubt.

Euro / US-Dollar: Das meistgehandelte Währungspaar der Welt zeigt sich relativ stabil, der Euro verteuert sich leicht um 0,1 Prozent auf 1,1380 US-Dollar. Der Fokus der Devisenhändler liegt heute ganz auf den weiteren US-Konjunkturdaten am Nachmittag.

Bitcoin (BTC): Die Kryptowährung Nummer eins koppelt sich vom globalen Tech-Ausverkaufs etwas ab und notiert mit einem Plus von 2,2 Prozent in den letzten 24 Stunden knapp über der psychologischen Unterstützungslinie bei 60.540 US-Dollar. Analysten verweisen auf eine derzeit extrem hohe Korrelation (rund 88%) zum S&P 500 sowie anhaltende, millionenschwere Kapitalabflüsse aus den US-Spot-ETFs, die den Kurs belasten.

Ausblick für den Tag: Von Unternehmenssetite stehen am Freitag kaum relevante Meldungen an. Anleger richten ihre Blicke im weiteren Tagesverlauf vor allem auf die anstehenden US-Wholesale-Inventories sowie das finale Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen, um weitere Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft zu erhalten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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