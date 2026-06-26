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    Tradingchance

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    BMW-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BMW-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 65 Euro, wo sie zuletzt am 16.6.26 notierte, zulegen kann.

    Mit der BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ging es seit ihrem Jahreshoch vom 9.12.25 bei 97,88 Euro deutlich nach unten. Zuletzt beschleunigte die vom Absatzeinbruch in China verursachte Gewinnwarnung die Abwärtsbewegung. Nachdem die Aktie am 18.6.26 bei 58,76 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich mittlerweile wieder auf 60,50 Euro erholen.

    Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten von Bernstein Research, die die BMW-Aktie mit einem Kursziel von 85 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Kurserholung der Aktie weiter fortsetzen. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BMW-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 65 Euro, wo sie zuletzt am 16.6.26 notierte, zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 62 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 62 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000WA5Y5D8, wurde beim BMW-Aktienkurs von 60,50 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt. 

    Legt die BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 65 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,099 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,099 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM9EKF0, wurde beim Aktienkurs von 60,50 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 65 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,89 Euro (+93 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,688 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,688 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE67940, wurde beim Aktienkurs von 60,50 Euro mit 0,69 – 0,70 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 65 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,13 Euro (+61 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktie oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance BMW-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen Hohes Kursziel
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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