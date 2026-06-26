Siemens Energy Aktie unter Verkaufsdruck - 26.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,45 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,57 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,52 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -5,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +34,45 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,29 % 1 Monat -10,80 % 3 Monate +2,52 % 1 Jahr +73,90 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Stand: 26.06.2026, 09:44 Uhr

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,59 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.