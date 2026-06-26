LPKF Laser & Electronics Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 26.06.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,33 % auf 21,300€. Damit verliert die Aktie -1,200 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,33 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Obwohl die LPKF Laser & Electronics Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +228,42 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +295,39 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,69 % 1 Monat -22,84 % 3 Monate +228,42 % 1 Jahr +172,28 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 26.06.2026, 09:45 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 521,78 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,00 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -1,40 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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