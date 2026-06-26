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Redcare Pharmacy Aktie unter starkem Abgabedruck - 26.06.2026
Am 26.06.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um -3,26 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.
Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.
Redcare Pharmacy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.06.2026
Mit einer Performance von -3,26 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,26 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Redcare Pharmacy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +102,49 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -4,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +46,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,46 % gewonnen.
Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,82 %
|1 Monat
|+46,27 %
|3 Monate
|+102,49 %
|1 Jahr
|-28,77 %
Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.
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Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.