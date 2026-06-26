HelloFresh Aktie heute im Minus (3,7600€) - 26.06.2026

Die HelloFresh Aktie ist bisher um -3,09 % auf 3,7600€ gefallen. Das sind -0,1200 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,09 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HelloFresh insgesamt ein Minus von -3,37 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -8,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,74 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HelloFresh -36,88 % verloren.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,27 % 1 Monat -12,74 % 3 Monate -3,37 % 1 Jahr -51,11 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 26.06.2026, 09:45 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 652,58 Mio. € wert.

An der Börse gilt heute mehr denn je: Gier frisst Hirn. Wenn ein Trend lange genug läuft, hält ihn der Markt für ein Naturgesetz – und schreibt Wachstumsraten auf eine Zukunft fort, in der sie niemals eingehalten werden können. Coinbase, HelloFresh …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Walmart, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -1,52 %.

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Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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