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    Übernahmespekulationen

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    SpaceX: Dieser Deal wäre der Hammer!

    Einem Analyst von TD Cowen zufolge könnte SpaceX für seine Kommunikationsambitionen einen Zukauf tätigen. Das Ziel lässt auch in Deutschland aufhorchen.

    Für Sie zusammengefasst
    Übernahmespekulationen - SpaceX: Dieser Deal wäre der Hammer!
    Foto: John Raoux - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    SpaceX: Große Ambitionen, noch größere Bewertung

    Die Ambition des erst kürzlich an die Börse gegangenen Raumfahrtunternehmens SpaceX sind gewaltig. Noch gewaltiger ist allerdings auch die Unternehmensbewertung mit einem für 2026 geschätzten Kurs-Umsatz-Verhältnis von 55,3 und fehlender Profitabilität. CEO Elon Musk ist also gefordert, das Unternehmen auch zu kommerziellem Erfolg zu führen.

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    Eine der Visionen des Unternehmens ist eine vertikal integrierte Kommunikationsplattform, die Breitband, Mobilfunk und Satelliten- sowie terrestrische Netzwerke miteinander verbindet und gewinnbringend kommerzialisiert werden kann. Allerdings ist noch unklar, ob das dem Unternehmen aus eigener Kraft und mit der bestehenden Infrastruktur gelingt.

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    Einstieg ins Mobilfunk-Geschäft? Die Anzeichen verdichten sich!

    Analyst Gregory Williams vom Research-Haus TD Cowen hat daher eine besonders kühne These aufgestellt. Sollte es SpaceX nicht gelingen, einen Deal zur Ergänzung seiner bestehenden Kommunikationsinfrastruktur an Land zu ziehen, oder lieber alles unter einem Dach vereinigen möchte, könnte SpaceX für den Markteintritt als Mobilfunkanbieter auch auf Zukäufe setzen.

    Das potenzielle Ziel einer solchen Übernahme könnte niemand geringeres als die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, sein. Die sei aufgrund ihres Momentums, ihrer auf Innovation ausgerichteten Unternehmenskultur und als kabelloses Pure Play die naheliegendste Option für SpaceX, so Williams, der laut TipRanks als durchschnittlich zuverlässiger Analyst gilt.

    SpaceX könnte T-Mobile US kaufen – zum Ärger der Deutschen Telekom

    Das von Elon Musk gegründete und geführte Raumfahrtunternehmen befinde sich bereits in Gesprächen mit den drei großen US-Telekommunikationsanbietern AT&T, Verizon und T-Mobile US, um Frequenzbänder zu bündeln, die Kapazitäten zu erhöhen und vor allem satellitenbasierte Direktverbindungen anzubieten, müsste hierbei aber auf ein Leasing-Modell zurückgreifen.

    Um einen "Großhändler" zu umgehen, wäre SpaceX auf einen "willigen Verkäufer" angewiesen, so Williams in seiner Studie. T-Mobile sei zwar die passendste Wahl, allerdings sei unklar, ob die Deutsche Telekom bereit dazu wäre, ihre Anteile an der "cash-cow Tochter" abzugeben. Den nicht minder Aufsehen erregenden Plan der Bonner, möglicherweise T-Mobile US zu übernehmen, wertet er als Antwort auf ein mögliches Übernahmeangebot von SpaceX.

    T-Mobile US

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    Milliardenregen oder gigantische Schulden? Die Telekom könnte die Wahl haben

    Von den am Donnerstag veröffentlichten Übernahmespekulationen konnte T-Mobile US in einem außerordentlich volatilen Gesamtmarktumfeld geringfügig profitieren. Die Aktie legte rund 0,4 Prozent zu. Die Anteile der Deutschen Telekom notierten hingegen ebenso wie die SpaceX-Aktie mit leichten Verlusten. Hier prägten anhaltende Gewinnmitnahmen den Handel.

    T-Mobile US bringt es trotz eines Minus von 21,4 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf eine Börsenbewertung von fast 200 Milliarden US-Dollar. Der Kauf des Unternehmens (mit Prämie) wäre für SpaceX also keine Kleinigkeit und dürfte vor allem durch eigene Aktien finanziert werden.

    Die Deutsche Telekom verfügt über etwa 53 Prozent der Anteile, die Bonner dürften bei einer Übernahme also mit einem gewaltigen Aktienpaket an SpaceX oder riesigen Barmittelzuflüssen rechnen – umgekehrt müsste die Telekom bei einer eigenen Übernahme auf Schulden oder ebenfalls einen Aktiendeal setzen. Nicht überraschend kamen die Gerüchte über ein mögliches Übernahmeangebot bei den Aktionären der Telekom bislang nicht gut an.

    Fazit: Spannende Spekulationen, die von der Seitenlinie verfolgt werden sollten

    SpaceX erwägt laut eines Medienberichts der Financial Times den Markteintritt als Mobilfunkanbieter und befindet sich hierfür bereits in Gesprächen mit etablierten Anbietern, um Funklizenzen und Kapazitäten zu bündeln und zu leasen.

    Laut Analyst Gregory Williams könnte SpaceX aber auch auf eine Übernahme setzen – er hält T-Mobile US für das geeignetste Ziel. Das könnte auch für die Deutsche Telekom und ihre Anlegerinnen und Anleger spannend werden.

    Ein Kauf ist aktuell keine der drei Aktie, SpaceX, T-Mobile US und Deutsche Telekom. Während SpaceX hoffnungslos überbewertet ist, befinden sich die Anteile der anderen beiden in hartnäckigen Abwärtstrends. Die Bewertungen sind inzwischen moderat, doch vor einem Einstieg sollte eine nachhaltige Bodenbildung abgewartet werden, insbesondere bei der Deutschen Telekom, die mit 26 Euro unter eine wichtige Unterstützung zu fallen droht.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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