Der Börsengang von OpenAI wird wohl nicht mehr 2026 stattfinden (wenn er denn überhaupt noch stattfinden wird) - für die Märkte ist das ein Schock, der die KI-Blase zum Platzen bringen kann! Die Gefahr kommt nun aus zwei Richtungen: erstens chinesische KI-Modelle, die viel billiger sind und daher einen immer größeren Marktanteil auf Kosten der amerikanischen KI-Modelle bekommen. Und zweitens die Trump-Regierung, die für Ausländer die Nutzung von KI-Modellen von OpenAI und Anthropic immer stärker einschränkt. Das bedeutet: die US-Regierung betrachtet die US-KI-Modelle als strategische "Waffe", die man nicht aus der Hand geben will. Da OpenAI und Anthropic nun neue Modelle erst durch die US-Regierung prüfen lassen müssen, wird die amerikanische KI-Industrie verlangsamt und verliert daher absehbar weiter Marktanteile. Gestern heftiger Abverkauf der Hyperscaler - wie lange werde sie die Gewinne von Micron und Co noch finanzieren?

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Das Video "OpenAI-Schock: Sargnagel für KI-Blase? Gefahr aus 2 Richtungen! sehen Sie hier..