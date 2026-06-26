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    OpenAI-Schock: Sargnagel für KI-Blase? Gefahr aus 2 Richtungen!

    Die Gefahr kommt nun aus zwei Richtungen: erstens chinesische KI-Modelle, die viel billiger sind und daher einen immer größeren Marktanteil auf Kosten der amerikanischen KI-Modelle bekommen. Zweitens die Trump-Regierung

    Der Börsengang von OpenAI wird wohl nicht mehr 2026 stattfinden (wenn er denn überhaupt noch stattfinden wird) - für die Märkte ist das ein Schock, der die KI-Blase zum Platzen bringen kann! Die Gefahr kommt nun aus zwei Richtungen: erstens chinesische KI-Modelle, die viel billiger sind und daher einen immer größeren Marktanteil auf Kosten der amerikanischen KI-Modelle bekommen. Und zweitens die Trump-Regierung, die für Ausländer die Nutzung von KI-Modellen von OpenAI und Anthropic immer stärker einschränkt. Das bedeutet: die US-Regierung betrachtet die US-KI-Modelle als strategische "Waffe", die man nicht aus der Hand geben will. Da OpenAI und Anthropic nun neue Modelle erst durch die US-Regierung prüfen lassen müssen, wird die amerikanische KI-Industrie verlangsamt und verliert daher absehbar weiter Marktanteile. Gestern heftiger Abverkauf der Hyperscaler - wie lange werde sie die Gewinne von Micron und Co noch finanzieren?

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    Das Video "OpenAI-Schock: Sargnagel für KI-Blase? Gefahr aus 2 Richtungen! sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Videoausblick OpenAI-Schock: Sargnagel für KI-Blase? Gefahr aus 2 Richtungen! Der Börsengang von OpenAI wird wohl nicht mehr 2026 stattfinden (wenn er denn überhaupt noch stattfinden wird) - für die Märkte ist das ein Schock, der die KI-Blase zum Platzen bringen kann!
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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