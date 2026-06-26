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    Emerald Horizon Surges as It Debuts on the Vienna Stock Exchange Today

    Emerald Horizon AG debuts on the Vienna Stock Exchange, bringing advanced hybrid storage and next‑gen thorium microreactors to investors seeking reliable, low‑carbon power.

    Emerald Horizon Surges as It Debuts on the Vienna Stock Exchange Today
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Emerald Horizon AG began trading on the Vienna Stock Exchange on 26 June 2026 (Official Market, Xetra T7); ticker SMRX, ISIN AT0000A3UZE1.
    • Reference price set at EUR 760 per share, implying a pre-listing company valuation of approximately EUR 797.7 million.
    • Opening bell was rung by CEO Florian Wagner, CFO MMag. Philipp Pölzl and VP Prof. Dr. Robert Holzmann.
    • Core SMRX product DUALstore PLUS is a market-ready hybrid storage system combining an LFP battery, a molten‑salt thermal store and AI control to deliver reliable 24/7 renewable electricity.
    • Emerald Horizon is also developing ADES, a thorium‑based, accelerator‑driven subcritical microreactor designed to provide safe, CO₂‑free baseload power without uranium or a self‑sustaining chain reaction.
    • Ongoing trading liquidity is supported by market makers Baader Bank AG and Hauck & Aufhäuser; the securities prospectus was approved by the FMA on 16 June 2026 and investors are advised to read it; distribution is restricted in several countries (e.g., US, Australia, Canada, Japan, South Africa).



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