OHB Aktie deutlicher Kursrutsch - 26.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,36 % verliert die OHB Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -15,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 300,00€, mit einem Minus von -5,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die OHB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,93 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -21,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,00 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von OHB +181,33 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,14 % 1 Monat -50,00 % 3 Monate +15,93 % 1 Jahr +364,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 26.06.2026, 09:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung nach der Privatplatzierung und die Kapitalerhöhung bei OHB. Diskussionen drehen sich um das Bezugsverhältnis 11,25:1, Bezugspreis 300 €, potenzielle Verwässerung und Auswirkungen auf den Free Float. Spekulationen reichen von Kurszielen um 270–300 € bis hin zu möglichem Handels- und Lock-up-Verhalten der neuen Aktien bzw. Bezugsrechte und deren Wertentwicklung vor dem Ex-Tag.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,73 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,61 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,27 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,61 %. Lockheed Martin verliert -0,16 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,36 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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