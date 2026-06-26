Emerald Horizon startet Handel an der Wiener Börse – Aktie im Fokus
Mit einem symbolträchtigen Glockenschlag betritt Emerald Horizon AG die Wiener Börse – und bringt wegweisende Speicher- und Reaktortechnologie für eine CO2-freie Grundlast an den Markt.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Emerald Horizon AG startete am 26. Juni 2026 den Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel (Xetra T7) mit einer Erstnotiz von 760,00 EUR je Aktie.
- Die Bewertung des Unternehmens vor dem Listing belief sich auf rund 797,7 Millionen Euro.
- Der Auftakt des ersten Handelstages wurde durch das Läuten der Börgenglocke von CEO Florian Wagner, VP Philipp Pölzl und Prof. Dr. Robert Holzmann begleitet.
- Hinter dem Börsenkürzel SMRX stehen das marktreife Hybrid-Speichersystem DUALstore PLUS (LFP-Batterie + Molten-Salt-Wärmespeicher + KI-Steuerung) sowie ADES, ein thoriumbasierter, subkritischer Mikroreaktor für sichere CO2-freie Grundlast – ohne Uran und ohne selbsterhaltende Kettenreaktion.
- Für durchgehende Handelsliquidität sorgen die Market Maker Baader Bank AG sowie Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.
- Ziel von Emerald Horizon ist die Dekarbonisierung der Energieversorgung durch sichere, skalierbare Grundlast weltweit, basierend auf Hybridspeichertechnik und modularen Reaktoren der nächsten Generation.
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