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    Emerald Horizon startet Handel an der Wiener Börse – Aktie im Fokus

    Mit einem symbolträchtigen Glockenschlag betritt Emerald Horizon AG die Wiener Börse – und bringt wegweisende Speicher- und Reaktortechnologie für eine CO2-freie Grundlast an den Markt.

    Emerald Horizon startet Handel an der Wiener Börse – Aktie im Fokus
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Emerald Horizon AG startete am 26. Juni 2026 den Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel (Xetra T7) mit einer Erstnotiz von 760,00 EUR je Aktie.
    • Die Bewertung des Unternehmens vor dem Listing belief sich auf rund 797,7 Millionen Euro.
    • Der Auftakt des ersten Handelstages wurde durch das Läuten der Börgenglocke von CEO Florian Wagner, VP Philipp Pölzl und Prof. Dr. Robert Holzmann begleitet.
    • Hinter dem Börsenkürzel SMRX stehen das marktreife Hybrid-Speichersystem DUALstore PLUS (LFP-Batterie + Molten-Salt-Wärmespeicher + KI-Steuerung) sowie ADES, ein thoriumbasierter, subkritischer Mikroreaktor für sichere CO2-freie Grundlast – ohne Uran und ohne selbsterhaltende Kettenreaktion.
    • Für durchgehende Handelsliquidität sorgen die Market Maker Baader Bank AG sowie Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.
    • Ziel von Emerald Horizon ist die Dekarbonisierung der Energieversorgung durch sichere, skalierbare Grundlast weltweit, basierend auf Hybridspeichertechnik und modularen Reaktoren der nächsten Generation.







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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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