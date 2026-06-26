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    Musks Starlink versorgt Katastrophengebiet in Venezuela mit Internet

    Für Sie zusammengefasst
    • Starlink in Venezuela bis 25. Juli kostenfrei
    • Terminals zügig bereit in der betroffenen Region
    • Zwei schwere Beben töteten mindestens 235 Menschen
    Musks Starlink versorgt Katastrophengebiet in Venezuela mit Internet
    Foto: Siarhei - 356130783

    CARACAS (dpa-AFX) - Tech-Unternehmer Elon Musk unterstützt das Erdbebengebiet in Venezuela mit seinem Satelliteninternet-Dienst Starlink. Bestehenden wie neuen Kunden werde das Kommunikationsnetz in der betroffenen Region bis zum 25. Juli kostenfrei zur Verfügung gestellt, teilte Starlink am Donnerstag (Ortszeit) auf X mit. Gleichzeitig arbeite die Firma daran, Starlink-Terminals zügig bereitzustellen und die Verbindung in den am stärksten betroffenen Gebieten wiederherzustellen.

    Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez bedankte sich auf X für die Unterstützung.

    Zwei schwere, kurz aufeinanderfolgende Beben hatten am Mittwoch den Norden und das Zentrum des südamerikanischen Landes erschüttert und dabei ganze Wohnblöcke in Trümmer gelegt. Laut der venezolanischen Regierung wurden bislang 235 Tote gezählt. Befürchtet wird, dass weiter Tausende Menschen verschüttet sind./juw/DP/jha






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    Musks Starlink versorgt Katastrophengebiet in Venezuela mit Internet Tech-Unternehmer Elon Musk unterstützt das Erdbebengebiet in Venezuela mit seinem Satelliteninternet-Dienst Starlink. Bestehenden wie neuen Kunden werde das Kommunikationsnetz in der betroffenen Region bis zum 25. Juli kostenfrei zur Verfügung …
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