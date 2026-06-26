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    Rohöl legt kurz zu

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    Evakuierung der Straße von Hormus nach Beschuss ausgesetzt

    Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat ihre Bemühungen zur Evakuierung von Schiffen und 11.000 Seeleuten vorerst ausgesetzt, nachdem ein Schiff im Golf von Oman angegriffen worden war.

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    Rohöl legt kurz zu - Evakuierung der Straße von Hormus nach Beschuss ausgesetzt
    Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-Bildfunk

    "Ich wurde heute über einen Angriff im Golf von Oman auf ein Schiff informiert, das die Straße von Hormus passiert hat. Dieses Schiff durchfuhr die Straße nicht im Rahmen des Evakuierungsprogramms der IMO", erklärte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez am Donnerstag.

    Diese Aussagen treffen aber auf widersprüchliche Berichte, wonach es heißt, das Schiff sei auf der südlichen Route unterwegs gewesen. Die IMO hat zwei Routen zur Passage für die Evakuierung der 11.000 Seeleute in der Meerenge vorgeschlagen: Die nördliche Passage soll vom Iran, die südliche vom Oman geplant werden.

    Offenbar akzeptiert der Iran die südliche Route nicht. Denn am Mittwoch warnte das iranische Militär Schiffe davor, die von der IMO genehmigte südliche Route zu benutzen, und erklärte, jede neue Transitroute durch die Straße von Hormus, die ohne ihre Zustimmung eingerichtet werde, sei "inakzeptabel und gefährlich."

    Ein US-Regierungsvertreter teilte gegenüber dem Nachrichtensender MS Now mit, dass der Iran hinter dem Angriff stecke.

    Diese Attacke scheint die langsame Rückkehr zur Normalität jedoch nicht vollständig zum Erliegen gebracht zu haben. Laut Daten von Vortexa war die durchschnittliche Anzahl täglicher Tankerüberfahrten vor dem Angriff nach dem Interimsabkommen auf über 20 gestiegen, verglichen mit nur sechs pro Tag während eines Großteils des Krieges.

    Der Evakuierungsplan werde vorübergehend ausgesetzt, "um erneut zu bestätigen, dass die notwendigen Sicherheitsgarantien für die Schiffe auf unserer Evakuierungsliste und alle Schiffe in der Region weiterhin bestehen", sagte Arsenio Dominguez.

     

    In der Woche nach dem Waffenstillstand passierten laut Lloyd’s List Intelligence 125 Schiffe die Meerenge: das ist die höchste Anzahl wöchentlicher Durchfahrten seit Kriegsbeginn Ende Februar. Schätzungsweise sind in den Tankern derzeit bis zu 500 Millionen Barrel Rohöl.

    Nach dem Angriff stieg kurzfristig der Rohölpreis wieder an, verlor dann aber wieder die Zugewinne. Auch im Handel am Freitag verliert der Kurs der Sorte Brent mehr als 2 Prozent und notiert deutlich unter 75 US-Dollar je Barrel. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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