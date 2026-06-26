Börsenstart Europa - 26.06. - MDAX schwach -1,40 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.698,50 PKT und fällt um -1,40 %. Top-Werte: RENK Group +2,53 %, TAG Immobilien +0,90 %, Bilfinger +0,66 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -4,46 %, Porsche Holding SE -4,35 %, TKMS -3,83 %

Der DAX bewegt sich bei 24.818,14 PKT und fällt um -0,59 %. Top-Werte: Siemens Healthineers +1,30 %, Bayer +1,21 %, Beiersdorf +1,11 % Flop-Werte: Zalando -7,17 %, Siemens Energy -3,59 %, Merck -2,99 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:29) bei 3.857,37 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Siemens Healthineers +1,30 %, SAP +0,56 %, Deutsche Telekom +0,52 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,89 %, Verbio -2,88 %, Infineon Technologies -2,66 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:27) bei 6.244,04 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Ferrari +1,86 %, DANONE +1,45 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,31 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,59 %, Infineon Technologies -2,66 %, Schneider Electric -1,78 %

Der ATX bewegt sich bei 6.426,78 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +0,50 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,43 %, DO & CO +0,22 %

Flop-Werte: Lenzing -2,37 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,35 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,76 %

Der SMI bewegt sich bei 14.166,54 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,31 %, Geberit +1,04 %, Sika +0,68 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,43 %, Amrize -1,14 %, ABB -1,14 %

Der CAC 40 steht bei 8.401,79 PKT und verliert bisher -0,13 %.

Top-Werte: DANONE +1,45 %, Kering +1,31 %, Pernod Ricard +1,17 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -3,30 %, Schneider Electric -1,78 %, Euronext -1,64 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.163,96 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,87 %, Swedbank Shs(A) +0,60 %, Telia Company +0,46 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,22 %, ABB -1,14 %, Sandvik -1,13 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.170,00 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Viohalco +0,97 %, Piraeus Port Authority +0,60 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,58 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,86 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,90 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,43 %