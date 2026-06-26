Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 26.06. - MDAX schwach -1,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.818,14 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: Siemens Healthineers +1,30 %, Bayer +1,21 %, Beiersdorf +1,11 %
Flop-Werte: Zalando -7,17 %, Siemens Energy -3,59 %, Merck -2,99 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.698,50 PKT und fällt um -1,40 %.
Top-Werte: RENK Group +2,53 %, TAG Immobilien +0,90 %, Bilfinger +0,66 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -4,46 %, Porsche Holding SE -4,35 %, TKMS -3,83 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:29) bei 3.857,37 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: Siemens Healthineers +1,30 %, SAP +0,56 %, Deutsche Telekom +0,52 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,89 %, Verbio -2,88 %, Infineon Technologies -2,66 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:27) bei 6.244,04 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Ferrari +1,86 %, DANONE +1,45 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,31 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,59 %, Infineon Technologies -2,66 %, Schneider Electric -1,78 %
Der ATX bewegt sich bei 6.426,78 PKT und fällt um -0,98 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +0,50 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,43 %, DO & CO +0,22 %
Flop-Werte: Lenzing -2,37 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,35 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,76 %
Der SMI bewegt sich bei 14.166,54 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,31 %, Geberit +1,04 %, Sika +0,68 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,43 %, Amrize -1,14 %, ABB -1,14 %
Der CAC 40 steht bei 8.401,79 PKT und verliert bisher -0,13 %.
Top-Werte: DANONE +1,45 %, Kering +1,31 %, Pernod Ricard +1,17 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -3,30 %, Schneider Electric -1,78 %, Euronext -1,64 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.163,96 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +0,87 %, Swedbank Shs(A) +0,60 %, Telia Company +0,46 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,22 %, ABB -1,14 %, Sandvik -1,13 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.170,00 PKT und steigt um +0,98 %.
Top-Werte: Viohalco +0,97 %, Piraeus Port Authority +0,60 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,58 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -3,86 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,90 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,43 %
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