Die „NextRise 2026" in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die gemeinsam von KITA und KDB veranstaltet wurde, ist erfolgreich zu Ende gegangen.

SEOUL, Südkorea, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Korea International Trade Association (KITA) und die Korea Development Bank (KDB) haben die „NextRise 2026" in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die vom 18. bis 19. Juni 2026 im COEX in Samseong-dong, Seoul, stattfand, erfolgreich abgeschlossen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die diesjährige Messe bot die größte Startup-Präsentation in der Geschichte der Veranstaltung mit mehr als 540 koreanischen und internationalen Startups, darunter rund 140 ausländische Startups aus 30 Ländern. Die teilnehmenden Unternehmen präsentierten neue Technologien an ihren Messeständen, während 23 weltweit tätige Konzerne, darunter LG, CJ, Hanwha Aerospace, Google Cloud und Renault, an der Messe teilnahmen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Start-ups auszuloten.

Im Rahmen des 1-on-1-Business-Meetup-Programms, das zu den größten seiner Art in Asien zählt, fanden an über 170 Ständen mehr als 4.000 Beratungsgespräche statt, bei denen Start-ups mit großen globalen Unternehmen, Investoren und Partnern aus dem Venture-Ökosystem zusammengebracht wurden, um konkrete Möglichkeiten für geschäftliche Kooperationen und Investitionen zu identifizieren.

Im Rahmen des Konferenzprogramms wurden in mehr als 60 Fachvorträgen globale Trends und praktische Einblicke zu zukünftigen strategischen Branchen wie KI, Biotechnologie, Kreativwirtschaft und Verteidigung sowie Strategien für Start-ups, die eine Expansion ins Ausland anstreben, vermittelt. Zu den wichtigsten Vorträgen gehörten der Beitrag von Marc Manara, Leiter des Bereichs Startups bei OpenAI, über die nächste Ära der KI, der Vortrag von Robert Langer, MIT Institute Professor und Mitgründer von Moderna, über Bio-Innovation, der Vortrag von Hee-jun Lee von CJ CheilJedang über nachhaltiges Wachstum im Bereich „K-Food" sowie der Vortrag von KAIST-Professor Man-Ki Kim über Anwendungen von Dual-Use-Technologien.

Auf der NextRise 2026 wurden zudem neue Vor-Ort-Programme vorgestellt, die darauf abzielen, die Beteiligung am Venture-Ökosystem zu erweitern. Dazu gehörten Erlebnisbereiche, in denen Besucher Technologien zukünftiger „Unicorn"-Kandidaten kennenlernen konnten, wie beispielsweise humanoide Roboter, KI-Drohnen und Sicherheitslösungen, sowie Start-up- und Jobmessen sowie 1:1-Recruiting-Treffen, die Start-ups mit jungen KI-Entwicklern zusammenbrachten.

Insgesamt 32 Start-ups wurden als Preisträger der NextRise 2026 Awards ausgezeichnet, wie im Folgenden aufgeführt:

Der „Top Innovator Prize" ging an MangoBoost (KI-Infrastruktur) und AmtixBio (Biotechnologie/Gesundheitswesen).

Der „Next Innovator Prize" wurde an MakinaRocks (Physical AI), EverEx (digitale Gesundheitsversorgung), I.T.Science (Verteidigung/Luft- und Raumfahrt), CSO (Raumfahrttechnik), ROBROS (humanoide Robotik), IMT (digitale Gesundheitsversorgung), BEI (Batterietechnologie) und JJ&COMPANIES (Dekarbonisierung der Schifffahrt) verliehen.

Zu den Preisträgern des „Rise Innovator Prize" gehörten Qunova Computing (Quanteninformatik/HPC), WithPoints (Robotik-Automatisierung), EYL Inc. (Quantensicherheit), Shutagen (Physical AI/Fertigung), GoLe Robotics (Baurobotik), Hurotics (Wearable-Robotik), LSCM (fortschrittliche Werkstoffe) und Stellarvision (Satellitendatenanalyse).

Mit dem „International Innovator Prize" bzw. „Global Innovator Prize" wurden Ionic Wind (Wärmetechnologie), Ti Intelligence (Gehirn-Computer-Schnittstelle), Chosen Digital (Software für Elektrofahrzeuge), BIKI (Agrar- und Lebensmitteltechnologie) sowie N&E Innovations (nachhaltige Materialien), ArbaLabs (Edge-KI), AVITA (KI-Avatare/Physical AI), Inziv (Halbleiterprüfung), BUYCO (Logistik-SaaS), Hybrid Lidar Systems AG (LiDAR-Sensoren), LetinAR (AR-Optik), Asteromorph (wissenschaftliche KI), Wert Intelligence (Patent-KI) sowie Noah's Farm (Lebensmittel-KI) gewürdigt.

Ein Vertreter der Korea International Trade Association (KITA) erklärte: „In dieser entscheidenden Phase des tiefgreifenden Wandels, in der KI unsere Lebensweise und industrielle Paradigmen verändert, ist die Rolle von Startups mit innovativen Technologien wichtiger denn je", und fügte hinzu, „die KITA wird diese Innovationen aktiv unterstützen, damit sie die Barrieren zwischen der nationalen Regierung, den Branchen und den Unternehmen überwinden und zu greifbaren Ergebnissen führen können."

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