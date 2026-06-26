🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLG Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LG Electronics
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die „NextRise 2026" in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die gemeinsam von KITA und KDB veranstaltet wurde, ist erfolgreich zu Ende gegangen.

    Die „NextRise 2026 in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die gemeinsam von KITA und KDB veranstaltet wurde, ist erfolgreich zu Ende gegangen.
    Foto: Bill Sikes - dpa

    SEOUL, Südkorea, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Korea International Trade Association (KITA) und die Korea Development Bank (KDB) haben die „NextRise 2026" in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die vom 18. bis 19. Juni 2026 im COEX in Samseong-dong, Seoul, stattfand, erfolgreich abgeschlossen.

    NextRise 2026, Seoul Successfully Wraps Up as Asia's Leading Startup Fair Co-hosted by KITA and KDB

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!
    Long
    56,01€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 12,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,43€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 12,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die diesjährige Messe bot die größte Startup-Präsentation in der Geschichte der Veranstaltung mit mehr als 540 koreanischen und internationalen Startups, darunter rund 140 ausländische Startups aus 30 Ländern. Die teilnehmenden Unternehmen präsentierten neue Technologien an ihren Messeständen, während 23 weltweit tätige Konzerne, darunter LG, CJ, Hanwha Aerospace, Google Cloud und Renault, an der Messe teilnahmen, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Start-ups auszuloten.

    Im Rahmen des 1-on-1-Business-Meetup-Programms, das zu den größten seiner Art in Asien zählt, fanden an über 170 Ständen mehr als 4.000 Beratungsgespräche statt, bei denen Start-ups mit großen globalen Unternehmen, Investoren und Partnern aus dem Venture-Ökosystem zusammengebracht wurden, um konkrete Möglichkeiten für geschäftliche Kooperationen und Investitionen zu identifizieren.

    Im Rahmen des Konferenzprogramms wurden in mehr als 60 Fachvorträgen globale Trends und praktische Einblicke zu zukünftigen strategischen Branchen wie KI, Biotechnologie, Kreativwirtschaft und Verteidigung sowie Strategien für Start-ups, die eine Expansion ins Ausland anstreben, vermittelt. Zu den wichtigsten Vorträgen gehörten der Beitrag von Marc Manara, Leiter des Bereichs Startups bei OpenAI, über die nächste Ära der KI, der Vortrag von Robert Langer, MIT Institute Professor und Mitgründer von Moderna, über Bio-Innovation, der Vortrag von Hee-jun Lee von CJ CheilJedang über nachhaltiges Wachstum im Bereich „K-Food" sowie der Vortrag von KAIST-Professor Man-Ki Kim über Anwendungen von Dual-Use-Technologien.

    Auf der NextRise 2026 wurden zudem neue Vor-Ort-Programme vorgestellt, die darauf abzielen, die Beteiligung am Venture-Ökosystem zu erweitern. Dazu gehörten Erlebnisbereiche, in denen Besucher Technologien zukünftiger „Unicorn"-Kandidaten kennenlernen konnten, wie beispielsweise humanoide Roboter, KI-Drohnen und Sicherheitslösungen, sowie Start-up- und Jobmessen sowie 1:1-Recruiting-Treffen, die Start-ups mit jungen KI-Entwicklern zusammenbrachten.

    Insgesamt 32 Start-ups wurden als Preisträger der NextRise 2026 Awards ausgezeichnet, wie im Folgenden aufgeführt:

    • Der „Top Innovator Prize" ging an MangoBoost (KI-Infrastruktur) und AmtixBio (Biotechnologie/Gesundheitswesen).
    • Der „Next Innovator Prize" wurde an MakinaRocks (Physical AI), EverEx (digitale Gesundheitsversorgung), I.T.Science (Verteidigung/Luft- und Raumfahrt), CSO (Raumfahrttechnik), ROBROS (humanoide Robotik), IMT (digitale Gesundheitsversorgung), BEI (Batterietechnologie) und JJ&COMPANIES (Dekarbonisierung der Schifffahrt) verliehen.
    • Zu den Preisträgern des „Rise Innovator Prize" gehörten Qunova Computing (Quanteninformatik/HPC), WithPoints (Robotik-Automatisierung), EYL Inc. (Quantensicherheit), Shutagen (Physical AI/Fertigung), GoLe Robotics (Baurobotik), Hurotics (Wearable-Robotik), LSCM (fortschrittliche Werkstoffe) und Stellarvision (Satellitendatenanalyse).
    • Mit dem „International Innovator Prize" bzw. „Global Innovator Prize" wurden Ionic Wind (Wärmetechnologie), Ti Intelligence (Gehirn-Computer-Schnittstelle), Chosen Digital (Software für Elektrofahrzeuge), BIKI (Agrar- und Lebensmitteltechnologie) sowie N&E Innovations (nachhaltige Materialien), ArbaLabs (Edge-KI), AVITA (KI-Avatare/Physical AI), Inziv (Halbleiterprüfung), BUYCO (Logistik-SaaS), Hybrid Lidar Systems AG (LiDAR-Sensoren), LetinAR (AR-Optik), Asteromorph (wissenschaftliche KI), Wert Intelligence (Patent-KI) sowie Noah's Farm (Lebensmittel-KI) gewürdigt.

    Ein Vertreter der Korea International Trade Association (KITA) erklärte: „In dieser entscheidenden Phase des tiefgreifenden Wandels, in der KI unsere Lebensweise und industrielle Paradigmen verändert, ist die Rolle von Startups mit innovativen Technologien wichtiger denn je", und fügte hinzu, „die KITA wird diese Innovationen aktiv unterstützen, damit sie die Barrieren zwischen der nationalen Regierung, den Branchen und den Unternehmen überwinden und zu greifbaren Ergebnissen führen können."

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-nextrise-2026-in-seoul-asiens-fuhrende-start-up-messe-die-gemeinsam-von-kita-und-kdb-veranstaltet-wurde-ist-erfolgreich-zu-ende-gegangen-302810115.html




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die „NextRise 2026" in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die gemeinsam von KITA und KDB veranstaltet wurde, ist erfolgreich zu Ende gegangen. SEOUL, Südkorea, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ - Die Korea International Trade Association (KITA) und die Korea Development Bank (KDB) haben die „NextRise 2026" in Seoul, Asiens führende Start-up-Messe, die vom 18. bis 19. Juni 2026 im COEX in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     