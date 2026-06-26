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    Zwei weitere Hapag-Lloyd-Schiffe haben Golf verlassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Hapag-Lloyd Schiffe verließen den Persischen Golf
    • Zuvor vier Schiffe saßen fest, eines unterverchartert
    • Durchfahrten durch Straße von Hormus stiegen auf 62
    Zwei weitere Hapag-Lloyd-Schiffe haben Golf verlassen
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Zwei weitere Schiffe der größten deutschen Containerreederei Hapag-Lloyd haben den Persischen Golf verlassen. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstagabend auf Anfrage mit, nachdem mehrere Medien darüber berichtet hatten.

    Zuletzt hatten noch vier Containerschiffe der Hamburger Reederei im Golf festgesessen. Eines davon ist unterverchartert, also untervermietet. Das vierte Schiff habe einen Einsatz in der Region erhalten, sagte die Sprecherin.

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    Die Namen der Schiffe und die Zeitpunkte der Durchfahrten durch die Straße von Hormus, die aus dem Golf herausführt, nannte die Sprecherin nicht. Sie begründete das mit Sicherheitsbedenken.

    Verkehr durch die Meerenge erholt sich

    Die Zahl der Fahrten durch die Passage lag nach jüngste Angaben zwar weiter unter Vorkriegsniveau, hat aber zugenommen. Der maritime Datenanbieter AXSMarine zählte am Mittwoch 62 Durchfahrten, das waren etwa halb so viele wie ein Jahr zuvor.

    Die Straße von Hormus ist wichtig für den weltweiten Öl- und Gashandel. Der Iran und später auch die USA blockierten die Meerenge weitgehend nach Ausbruch des Kriegs Ende Februar./lkm/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 115,8 auf Tradegate (26. Juni 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,25 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -43,58 %/-1,04 % bedeutet.





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