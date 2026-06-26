Inflationserwartungen der Verbraucher sinken unerwartet deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone sind im Mai deutlich gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 3,5 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatten die befragten Verbraucher noch wegen der höheren Energiepreise infolge des Iran-Kriegs eine Inflation von 4,0 Prozent erwartet. Volkswirte hatten für Mai mit einem Rückgang der Erwartungen gerechnet, sie waren im Schnitt aber von 3,9 Prozent ausgegangen.

Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre blieb hingegen unverändert bei 2,9 Prozent. Auch die Inflationserwartungen auf Sicht von fünf Jahren blieben unverändert bei 2,4 Prozent.