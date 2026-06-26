Mercedes verschärft Sparkurs - Sonderzahlung wird verschoben

Mercedes.........................mal ein paar charts

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Hier im H1 ist die Aktie total überverkauft. Da sind wohl einige SL ausgelöst worden. RSI überverkauft und es bildet sich ein MACD KAUFSIGNAL aus.

Theoretisch sollte die 200er wieder erreicht werden.





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Im daily ist Landunter, MACD mit kleinem Verkaufssignal, RSI aber überverkauft. Der Kurs ist in 2020 angekommen.





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Im weekly blicken wir, das mit dem Tiefkurs heute, ein supportbereich erreicht wurde, von dem aus eine Gegenbewegung gestartet wurde. Das Corona-V lassen wir mal unbeachtet.





Mit Mercedes ist es wie mit anderen Werten, wenn es mies läuft, wird die Aktie noch mieser bewertet, das bringt aber Kaufgelegenheiten. Es ist Mercedes, nicht irgendein nonamewert und meiner Meinung nach wird auch diese Aktie wieder Liebhaber finden. Man bedenke, auch wenn einie Aktie fällt und verkauft wird, irgendwer muß sie ja kaufen, sonst funktioniert der Markt nicht. Der Automarkt ist schon lange im Umbruch, ob E-Auto die wahre Zukunft sein wird, muss sich über die Jahre zeigen. Mercedes und die Menschen des Konzerns werden sich etwas einfallen lassen, wie wäre es mit Rüstungsgütern ? Muss ja keine Rakete sein, aber auch Mercedes könnte Militärtechnik entwickeln und produzieren. Passiert das oder eben anderes neben dem Autobau, wird die Aktie wieder wie ein Phönix aufsteigen. Diesen post merke ich mir und in ein paar Jahren schauen wir mal wo dann der Kurs steht und was Mercedessich hat einfallen lassen.

Wer die Aktie besitzt, sollte sie behalten, eine Dividende wird es weiter geben, vielleicht etwas weniger, aber über die Zeit wird da was zusammen kommen.

Ist nur meine Meinung, ich habe Inliner von Mercedes im Depot, 40-70€ LZ SEP 2026. Ich halte die und kaufe nach um meinen Einstieg zu verbilligen.







